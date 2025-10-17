En vivo
Daddy Yankee da detalles de su nuevo álbum de música cristiana y explica por qué lo hizo

El cantante puertorriqueño estrenó su nuevo álbum de estudio llamado 'Lamento en baile', el cual será preámbulo a su presentación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2025
Editado por: Noticias Caracol
Daddy Yankee lanza 'Lamento en baile' su nuevo álbum de música cristiana
El cantante puertorriqueño busca " transformar vidas a través de la música" con su nuevo disco.
Instagram: @daddyyankee

