Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Murió Catherine O'Hara, legendaria actriz que interpretó a la mamá de Kevin en 'Mi pobre angelito'

Murió Catherine O'Hara, legendaria actriz que interpretó a la mamá de Kevin en 'Mi pobre angelito'

El medio estadounidense TMZ confirmó el fallecimiento de la actriz canadiense a los 71 años de edad. Hasta el momento, se desconoce las causas de su muerte.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de ene, 2026
Muere Catherine O'Hara, legendaria actriz canadiense, a los 71 años
Catherine O'Hara.
Afp

Este viernes 30 de enero, el medio TMZ confirmó el fallecimiento de la actriz canadiense Catherine O'Hara a los 71 años de edad. Esta artista se hizo mundialmente conocida en 1990, cuando interpretó a Kate McCallister en la película 'Mi pobre angelito' (Home alone).

De acuerdo con este medio, fueron dos fuentes cercanas a la actriz canadiense los que le confirmaron su deceso. Sin embargo, hasta el momento se desconoce las causas de la muerte de Catherine.

Además, Catherine O'Hara hizo parte del reparto de la película Beetlejuice, tanto en la primera parte (1988) como en la segunda (2024).

Biografía de Catherine O'Hara

Catherine O'Hara nació el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá. Inició su carrera en la comedia televisiva y obtuvo su primer Emmy en 1982 como guionista del programa SCTV Network 90.

Con su papel de Moira Rose, en Schitt’s Creek, O'Hara se ganó un Emmy en 2020 y un Globo de Oro en 2021

Últimamente, Catherine participó en The Studio, serie que le valió una nueva nominación al Emmy y que se convirtió en su último trabajo en pantalla.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

