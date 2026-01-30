En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
EMERGENCIA ECONÓMICA
CUBA
ACCIDENTE AVIÓN SATENA
EMPLEOS DIAN
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / El emotivo mensaje de despedida de Macaulay Culkin a la actriz Catherine O'Hara: "Mamá, te quiero"

El emotivo mensaje de despedida de Macaulay Culkin a la actriz Catherine O'Hara: "Mamá, te quiero"

Este viernes se conoció la muerte de la legendaria actriz Catherine O'Hara. El actor Macaulay Culkin, que interpretó al hijo de O'Hara en las películas de "Mi pobre angelito" le dedicó un emotivo mensaje.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
El emotivo mensaje de despedida de Macaulay Culkin a la actriz Catherine O'Hara: "Mamá, te quiero"
Catherine O'Hara y Macaulay Culkin interpretaron madre e hijo en "Mi pobre angelito".
Amy Sussman/Getty Images/AFP/20th Century Fox

El actor estadounidense Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin en "Mi pobre angelito", se despidió este viernes 30 de enero con un emotivo mensaje de la que fuera su "madre" en la famosa película, la actriz Catherine O'Hara, fallecida a los 71 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Muere Catherine O'Hara, legendaria actriz canadiense, a los 71 años
    Catherine O'Hara.
    Afp
    ENTRETENIMIENTO

    Murió Catherine O'Hara, legendaria actriz que interpretó a la mamá de Kevin en 'Mi pobre angelito'

  2. Concierto Mi Promesa 2 en homenaje a Yeison Jiménez: artistas confirmados para el show
    Concierto Mi Promesa 2 en homenaje a Yeison Jiménez: artistas confirmados para el show -
    Colprensa - Instagram de Andy Rivera
    ENTRETENIMIENTO

    Concierto Mi Promesa 2 en homenaje a Yeison Jiménez: artistas confirmados para el show

"Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde", escribió en una publicación de Instagram. En la misma, Culkin subió un montaje de dos fotografías, una de una escena de la película en la que ambos están mirándose frente a frente, y otra fotografía en el mismo ángulo pero ya de mayores.

La actriz canadiense, que también apareció en películas como 'Beetlejuice' y 'Best in Show', falleció en su casa de Los Ángeles (California, EE. UU.) después de una breve enfermedad, informó su representante. Nacida en Toronto en 1954, O'Hara es recordada por haber interpretado a Kate McCallister, la madre de Kevin, en la célebre comedia noventera navideña "Mi pobre angelito".

Noticia en desarrollo...

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL
*Con información de AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Famosos muertos

Actores Famosos

Trayectorias de famosos

Hollywood

Publicidad

Publicidad

Publicidad