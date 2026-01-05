Los cambios que haría Netflix en los estrenos de películas de Warner: ¿llegarán a cines?

La adquisición de Warner Bros por parte de Netflix suponía importantes cambios para el cine y la televisión que van más allá del contenido disponible en la plataforma de streaming. Recientemente se ha conocido cómo manejará el gigante del streaming los estrenos en cine de las películas realizadas por los estudios de Warner Bros, algo que sorprende y preocupa a los cinéfilos de siempre.



¿Qué pasará con los estrenos en cine de Warner?

Una de las grandes preocupaciones de los seguidores de los largometrajes de Warner Bros es que las películas dejarán de llegar a cines y ahora sus estrenos fueran solamente en la plataforma de Netflix; sin embargo, la compañía se comprometió con los usuarios a seguir manteniendo el modelo de los estrenos en el formato de la gran pantalla.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Pero eso no quiere decir que nada vaya a cambiar. Un reciente informe de la revista Deadline le puso la lupa a la "letra pequeña" o a las condiciones técnicas que intepondría Netflix al adquirir Warner Bros y, aunque las películas mantendrán sus estrenos en sala de cine, la experiencia no será la misma para los fans.

Según el informe del medio especializado, Netflix ha propuesto estrenar las películas de los estudios de Warner en cines, pero solo estarán en cartelera 17 días, después de eso harán parte del catálogo de la plataforma de streaming. Esta decisión, para algunos expertos consultados por la revista, afectaría negativamente el negocio del cine a nivel mundial.



Netflix no es una compañía ajena a los estrenos en cines, lo hizo con 'Frankestein', 'Puñales por la espalda: De entre los muertos' y, recientemente, con el capítulo final de 'Stranger Things'. Pero esos estrenos en cines tuvieron una particularidad que caracteriza a la plataforma de streaming: tan solo se presentaron en salas de cine seleccionadas y por algunos días. Esto también para cumplir con la condición que pone la Academia para que las producciones puedan ser opcionadas en los Óscar.



Por su parte, a lo largo de su historia, Warner Bros se ha caracterizado por largometrajes que, ante su éxito en taquilla, llegan a todo el mundo y permanecen más tiempo en cartelera. Algunos de los ejemplos más recientes han sido 'Una película de Minecraft', 'F1: The Movie' y 'Superman'.



¿Afectará esto a las salas de cine?

Este formato de los 17 días tampoco es nuevo para los estudios y las cadenas de cine, en 2020 Universal cerró un acuerdo con sus principales cadenas de exhibición en la que también les planteaba este periodo de estreno en cines. En ese caso había una importante excepción. Si las películas pasaban los 50 millones de dólares de recaudación en taquilla durante el primer fin de semana, su espacio en cartelera se extendería a 31 días.

Publicidad

El caso de Universal, aunque da luces de lo que puede pasar, no se asemeja a Netflix y Warner. Universal establecía que cuando sus estrenos salían de las salas de cines, quienes quisieran verlos de manera digital debían adquirirlo con un pago individual por título, lo que establece un nivel de ganancias diferente al modelo del streaming. En Netflix, las películas serán suyas exclusivamente, y se teme que millones de usuarios prefieran seguir pagando su suscripción mensual y esperar a que las películas lleguen al catálogo en lugar de ir a las salas de cine.

Por ahora, esta es una información que ha sacado la revista basándose en lo ocurrido con el episodio final de 'Stranger Things', pero habrá que esperar a que se la misma compañía la que deje claro cómo será el modelo de estreno de las películas de Warner de ahora en adelante. Incluso muchos se preguntan si ahora estos largometrajes harán parte del catálogo de Netflix o de HBO Max, plataforma en la que oficialmente antes se distribuían las producciones de Warner Bros.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL