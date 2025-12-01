Lista completa de invitados de J Balvin en Medellín: ¿repetirá en Bogotá?

Medellín vivió una noche histórica de la mano de J Balvin en el Atanasio Girardot el pasado 29 de noviembre. Tras una espera de más de seis años, el ícono global de la música urbana regresó con la celebración del espectáculo "Ciudad Primavera", un concierto que ya se cataloga como uno de los actos más importantes de su carrera.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

J Balvin ofreció un evento monumental. La euforia del público, sumada a la sincronía perfecta entre la música, la ambientación y los detalles, envolvió el estadio en una atmósfera pocas veces vista. El espectáculo se extendió por casi siete horas, marcando un show icónico en la trayectoria del artista paisa.



Así fue el concierto de J Balvin en Medellín

La jornada no fue un simple concierto, sino una inmersión completa en el universo de Balvin y la cultura de Medellín. La experiencia comenzó temprano, con los fanáticos disfrutando de varias escenografías dispuestas alrededor del estadio, las cuales evocaban y celebraban momentos icónicos y logros memorables de la carrera del artista.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El show de "Ciudad Primavera" fusionó una producción técnica de alto nivel con visuales impactantes, destacándose por su imponente montaje de 360 grados. Para este espectáculo, el talento colombiano brilló con luz propia. Más de 70 bailarines estuvieron en tarima, de los cuales 56 eran nacionales, seleccionados tras meses de ensayos para presentar un montaje impecable. Además, la producción técnica, el diseño del escenario y la creación de vestuario (en la que participaron más de 40 colombianos) fueron desarrollados principalmente por mano de obra local.

El cierre del espectáculo se convirtió en una clara demostración de la unión entre el talento local y global, reuniendo en un mismo escenario a más de 25 exponentes del género junto al representante del Latino Gang. Balvin, en un lado mucho más emotivo, guió al público a través de un recorrido musical que evocó los orígenes del reggaetón hecho en Colombia, recordando sus inicios en Medellín.



El fenómeno de "Ciudad Primavera" trascendió las paredes del Atanasio Girardot, generando un impacto económico y social notable. La magnitud del evento fue tal que, según Valora Analitik, la búsqueda de vuelos hacia Medellín aumentó un 75% en comparación con el año anterior para las fechas cercanas al espectáculo. El Metro de Medellín, uno de los grandes orgullos locales, operó las 24 horas del día y adoptó la estética visual del concierto.



Lista completa de los invitados de J Balvin en Medellín

Si algo distinguió la noche, fue la histórica reunión de artistas que solo una estrella mundial como J Balvin podría convocar en Colombia. La imponente tarima fue testigo de apariciones sorpresa de leyendas y figuras clave del género, reafirmando por qué Medellín es esencial en el mapa mundial del reggaetón.



Reykon

Nio García

Golpe a golpe

Rayo y Toby

Eladio

J Quiles

Lenny Tavares

Jory Boy

Kris r

Hugel

Lennox

Ryan Castro

Kapo

Dela Ghetto

Jowell y Randy

Tito El Bambino

Maluma

Farruko

Dj Snake

Chencho

50 Cent

Yandel

Feid

Daddy Yankee

Concierto de J Balvin en Bogotá

Tras culminar su espectáculo en la capital antioqueña, el siguiente gran evento en el calendario de J Balvin lo llevará a la capital del país. El artista se presentará el 13 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.



Este concierto representa otra parada crucial en su gira, llevando el mismo espectáculo de gran formato y producción que se verá en Medellín, para deleite de sus seguidores en la capital. El Campín, al igual que el Atanasio Girardot, es un escenario de alto prestigio, reservado para los artistas de mayor convocatoria a nivel nacional e internacional.

Publicidad

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.