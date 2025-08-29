Novia de Liam Payne revela "señales" que el cantante le envía 10 meses después de su muerte

El 16 de octubre de de 2024 el mundo de la música perdió a un importante y joven artista. Liam Payne, cantante británico y exintegrante de One Direction, murió a los 31 años en Buenos Aires, Argentina, luego de caer desde el balcón de su habitación de hotel en confusos hechos. Este 29 de agosto el artista estaría cumpliendo 32 años de vida y seguidores, familiares y colegas lo recuerdan con cariño.

Kate Cassidy, la modelo que para el momento era la novia del artista, compartió publicaciones muy especiales y conmovedoras hablando de Payne. Algo que tuvo un significado muy especial para sus seguidores fue que reveló que el cantante le ha enviado mensajes y señales en estos 10 meses después de su muerte.



¿Qué dijo Kate Cassidy sobre las señales que le envió Liam Payne?

"Las señales son reales", escribió Cassidy en la descripción de un video en el que se le ve bastante conmovida dentro de un carro. La modelo detalló que en ese momento estaba hablando sobre Liam con alguien y recibió una clara señal del cantante. "Estaba hablando de mi ángel y miré hacia arriba y me encontré con esto", detalló en el video y procedió a mostrar que en un mural se podía leerse la frase: “Mírame proteger tu corazón".

Después de esa publicación, Kate Cassidy posteó otro video con divertidos momentos que vivió con Liam Payne. Hizo una recopilación de momentos que vivieron en privado, en medio de sus múltiples viajes, en los que él hacía cosas graciosas o se decían cosas románticas. "Un día especial para el alma más especial. Te extraño tanto. Feliz cumpleaños Liam. Ojalá pudiéramos celebrarlo juntos. Supongo que en la próxima vida", escribió la modelo.



Pero eso no fue todo. La modelo sigue demostrando el amor que le guarda a Liam a pesar de lo ocurrido y después publicó una galería de fotos también de ella y el cantante. En esta ocasión le dedicó un mensaje mucho más emotivo, en el que reflejó también el dolor que a vivido en medio de su duelo. "Mi querido Liam, me rompe el corazón saber que no puedo darte una tarjeta física de cumpleaños hoy. Que no puedo oír tu risa, o decirte todas las cosas que desearía haber dicho mil veces más".

Agregó que "he estado luchando por encontrar las palabras correctas, pero empezaré con lo más obvio, feliz cumpleaños. Hoy, hubieras cumplido 32. En tus 31 años aquí en esta tierra trajiste tanta alegría, felicidad y esperanza a muchos, especialmente a mí. Espero que sepas lo brillante que todavía brillas, incluso desde allá arriba. Daría años de mi vida solo por darte unos cuantos más. Extraño crear recuerdos contigo. Extraño tener cosas que esperar juntos. Pero hoy, mi regalo de cumpleaños para ti es mi fuerza".

Para finalizar su mensaje de cumpleaños, Kate Cassidy le hizo una importante promesa a Payne. "Te prometo que voy a celebrarte extra hoy, honrar tu vida y apreciar los hermosos momentos que hemos tenido. El 29 de agosto será una fecha que permanecerá en mi corazón por el resto de mi vida. Te quiero mucho".



¿Cómo murió Liam Payne?

El sábado 16 de octubre de 2024, Liam Payne falleció tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Argentina. El llamado al servicio de emergencias fue realizado por el gerente del hotel, reportando un hombre agresivo bajo posibles efectos de drogas y alcohol, que estaba destruyendo su habitación y ponía en riesgo su vida debido al balcón.

Payne cayó poco después de que llegaran los equipos médicos, quienes confirmaron su muerte a las 17:11 (hora Argentina) debido a una fractura craneal y heridas graves incompatibles con la vida. La autopsia preliminar indicó que Liam padeció un politraumatismo con hemorragias internas y externas, y múltiples lesiones causadas por la altura de la caída que provocaron su muerte instantánea. Además, los exámenes toxicológicos revelaron la presencia de varias sustancias en su sistema como cocaína, crack, benzodiacepinas y la llamada “cocaína rosa” y también se halló paraphernalia relacionada en su habitación.

En respuesta al caso, la Fiscalía argentina imputó a tres personas, entre ellas un empleado del hotel y un presunto traficante, por "abandono de persona seguido de muerte" y por facilitar el suministro de narcóticos. Posteriormente, reportes indicaron que podrían llegar a cinco las personas vinculadas legalmente con su fallecimiento, incluyendo funcionarios del hotel.

