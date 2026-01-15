Luis Alberto Posada en el homenaje de Yeison Jiménez recordó lío legal: "Quería comerse el mundo"

La muerte de Yeison Jiménez causó reacciones en todos los artistas de la música popular o regional colombiana. Sin embargo, una de las que más ha llamado la atención es la del cantante Luis Alberto Posada, quien en el pasado tuvo conflictos legales con el artista de 'El Aventurero'.

El día en el que Yeison Jiménez y otras cinco personas de su equipo fallecieron en el accidente aéreo en Paipa, Boyacá, el cantante Posada fue uno de los que publicó un video en sus redes sociales reaccionando y lamentando la noticia.

El miércoles 14 de enero, el cantante también sorprendió y emocionó a muchos con su llegada al escenario del Movistar Arena para sumarse a los artistas del género que le estaban rindiendo homenaje a los fallecidos.



¿Qué dijo Luis Alberto Posada sobre Yeison Jiménez?

"Para nadie es un secreto que (hubo) una querella, una discrepancia, pero eso no es el hecho para que yo no venga a su funeral y me sigan gustando las canciones de él", señaló Luisa Alberto Posada al subir a la tarima mientras era aplaudido por el público por su decisión de asistir al evento.



El cantante quiso interpretar varias canciones en honor a Yeison Jiménez, pero tuvo problemas porque se le entrecortaba la voz a causa del sentimiento y, además, por cuestiones de tiempo le pidieron bajarse antes del escenario para darle paso a otros artistas. En su show Posada cantó 'Sin un adiós' y 'Por quién doblan las campanas'.



Cabe resaltar que el evento, antes programado para terminarse a las 10:00 de la noche, terminó antes de las 8:00 p. m. debido a los desmanes que se formaron afuera del recinto por las miles de personas que no lograron ingresar.

"Entiendo a todos los jimenistas que han venido a hacerle esta compañía a mi parcero, a su familia, a Sonia, su mamá, pues, juepucha, esto le parte el corazón a cualquiera. Lleno de vida. Quería comerse el mundo. Y para nadie es un secreto que uno vive hasta que el eterno quiere. De ahí para allá no va más. Me disculpan. Me disculpan si se me quiebra la voz, porque esto para mí no es fácil", añadió Posada.



¿Qué pasó entre Luis Alberto Posada y Yeison Jiménez?

Las diferencias entre los cantantes iniciaron hace algunos años, en medio de un evento en el que ambos eran artistas invitados en Bogotá. Luis Alberto Posada tuvo algunos problemas técnicos en el escenario, lo que obligó a que el cantante se bajara antes de la tarima. Luego se subió a cantar Yeison Jiménez y algunas personas empezaron a sugerir que el equipo de Jiménez había causado las fallas de Posada.

Al respecto, Yeison Jiménez negó esta situación aseguró que siempre respetó el trabajo de Luis Alberto Posada, por lo que no tenía ninguna intención de afectar su presentación. Pero Posada no tomó esta situación y hasta la llevo a los estrados judiciales, señalando que "yo no soy la superestrella, pero sí merezco respeto… Respete el género y respete la jerarquía".

Finalmente, el 14 de enero, Luis Alberto Posada confirmó ante miles de personas en el Movistar Arena que hace tiempo había retirado la demanda contra Jiménez porque "el parcero es parcero y el género es el género".

