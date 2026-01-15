Esta es la canción que 12 artistas hicieron en honor a Yeison Jiménez: Aventurero en el cielo

En medio del homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena el 14 de enero, cuatro días después del fatal accidente aéreo en el que murió el cantante junto a cinco integrantes de su equipo, varios de sus colegas le dieron una sorpresa a él y a su familia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante dos jornadas, miles de fanáticos de Yeison Jiménez se reunieron en el Movistar Arena para ingresar de manera gratuita al recinto y rendirle homenaje al fallecido cantante y a su equipo. A lo largo del día, desde la 1:00 de la tarde y hasta las 7:30 de la noche por el escenario pasaron muchos de sus colegas para recordarlo con sus canciones y algunas de sus favoritas.

En medio del evento, Pipe Bueno, que fue el primer artista en subirse al escenario en la jornada, volvió a tomar el micrófono para anunciar una sorpresa. "Colombia, Bogotá, hoy les queremos presentar una canción que con mucho afán, con mucho correr, con mucho amor, pero con mucho dolor, en cuestión de horas, nos reunimos casi todos los cantantes de la música popular colombiana para grabar un tema musical en honor a Yeison Jiménez y a todo su equipo".



El cantante y amigo de Jiménez detalló que "esta canción no es solo para Yeison, sino para todas las seis personas que partieron en este vuielo eterno y nos hacen falta. Una canción donde la música popular colombiana sollo quiere dejar en alto a uno de los artistas más importantes de la música popular o regional colombiana, que nos ha dejado un legado gigantesco".



La canción 'Aventurero en el cielo' es interpretada por: Alzate, Ciro Quiñonez, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Alexis Escobar, Jessi Uribe, Luis Alfonso, Francy, Jhonny Rivera, El Charrito Negro, Paola Jara y Arelys Henao.

Publicidad

Letra de la canción en homenaje a Yeison Jiménez

Voy a llamar a todo el combo para que alisten un caballo.

Voy a sacar el mejor.

Una despedida con farra.

No se preocupen por la plata, que esta noche invito yo.

Publicidad

Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya está en el cielo.

Está en su mejor caballo.

Qué falta haces mi parcero.

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando.

Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, de caballo y de sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando.

Desde arriba tú nos estarás cuidando.

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

Publicidad

¿Qué días es hoy? Ayer fue tu última farra.

Y hoy Colombia llora de pura rabia.

Voy a darle hasta la madre, sirvan el guaro,

y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Publicidad

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Tenías razón, ni tengo ni necesito.

Fuiste leal, sincero y buen amigo.

Que retumbe allá en el cielo 'El Aventurero'.

Que aquí en tu nombre cantamos 'Ya no mi amor'.

Las mujeres te extrañamos, con tu música tomamos, nos dejaste un gran dolor.

Aquí todas te recuerdan como todo un caballero, de palabra y gran señor.

Publicidad

Vamos a escuchar a Yeison, que seguro él ya está en el cielo.

Está en su mejor caballo.

Qué falta haces mi parcero.

No olvides que te queremos, por eso estamos cantando.

Publicidad

Mi Dios solicitó al aventurero, de buenas botas, de caballo y de sombrero.

Sé que a los ángeles ya los tienes cantando y a tu equipo el cielo conquistando.

Desde arriba tú nos estarás cuidando.

Con el corazón brindamos, porque todos te queremos.

¿Qué días es hoy? Ayer fue tu última farra.

Y hoy Colombia llora de pura rabia.

Voy a darle hasta la madre, sirvan el guaro,

y que el desmadre sea hoy por tu legado.

Publicidad

Descansa en paz, vete tranquilo, vuela.

Aunque en la tierra aquí a todos nos duela.

Tenías razón, ni tengo ni necesito.

Fuiste leal, sincero y buen amigo.

Publicidad

Que retumbe allá en el cielo 'El Aventurero'.

Que aquí en tu nombre cantamos 'Ya no mi amor'.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL