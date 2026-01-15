Así despedirá Corabastos a Yeison Jiménez este 15 de enero: habrá misa y cabalgata

Las despedidas a Yeison Jiménez no paran en todo Colombia. Luego del homenaje al cantante en el Movistar Arena de Bogotá ante miles de seguidores y con varios de sus colegas y amigos en el escenario, Corabastos también se prepara para despedir a 'El aventurero'.

La relación de Corabastos y Yeison Jiménez es clave en la vida artística del cantante de 'Ya no mi amor'. Cabe recordar que la vida del nacido en Manzanares, Caldas, no fue nada sencilla. A los 13 años, en búsqueda de ayudar a su familia y llevar sustento al hogar, el joven empezó a trabajar en la Central de Abastos de Bogotá.

Yeison Jiménez arrancó su vida laboral siendo muy niño y cargando y vendiendo los productos de la canasta familiar colombiana. En Corabastos el joven buscaba ganar dinero ayudando a cargar bultos de alimento y también con su puesto de aguacates. En medio de ese arduo trabajo, usaba sus tiempos libres para escribir canciones, un sueño que algunos creían que era imposible para un joven que trabajaba como cotero.



Contra todo pronóstico, pero confiando en sus instintos, Yeison Jiménez logró grabar su primer disco mientras trabajaba en la Central de Abastos y obtuvo su primer éxito a los 19 años, cambiando el rumbo de su vida. El cantante dejó de trabajar en Corabastos y se dedicó a cambiar la historia de la música regional colombiana, convirtiéndose en uno de sus principales exponentes.



¿Cómo despedirá Corabastos a Yeison Jiménez?

A través de sus redes sociales, Corabastos informó que recordarán a Yeison Jiménez, el talentoso cantante que trabajó en sus instalaciones, este jueves 15 de enero con una misa al mediodía. Luego de que la música lo homenajeara, también lo harán aquellos que lo acompañaron y vieron en sus primeros pasos en Bogotá.



"La Corporación de Abastos invita a los comerciantes a participar en una Eucaristía Conmemorativa como acto de fe y recuerdo", informaron en sus redes. Además, agregaron que "durante este encuentro se elevará una oración especial en su honor, como muestra de respeto y solidaridad".

Detallaron que el evento será en la bodega 32 sector de aguacate, donde dio sus primeros pasos laborales el cantante y que el vestuario será de camisa blanca, "como símbolo de paz y homenaje". Además, después de la ceremonia eucarística se llevará a cabo también una cabalgata, otra de las pasiones del cantante en vida.

Por otro lado, se sabe que el día de hoy las cenizas de Yeison Jiménez serán llevadas a Manzanares, Caldas, el lugar de nacimiento del cantante.

El día que Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo en Boyacá, la Central de Abastos también fue una de las primeras en pronunciarse lamentando lo ocurrido con el artista. "Con inmenso dolor despedimos a un hijo de Corabastos. Lamentamos profundamente la partida de Yeison Jiménez, un hombre que llevó en su historia las madrugadas, el esfuerzo y la dignidad del mercado. Desde Corabastos, donde se forjan sueños entre trabajo honesto y sacrificio diario, salió una voz que hoy queda grabada en la memoria del país".

"Yeison compartió aquí con nosotros en Corabastos a todos nos colaboró a descargar, a escoger aguacates y a vender. Él cuando descargaba iba componiendo sus canciones", aseguró Miguel Castro, un comerciante de Corabastos que habló para Noticias Caracol. Quienes trabajaron junto a Yeison Jiménez, hoy lo recuerdan con nostalgia. Muchos evocan su pasado en Corabastos vendiendo aguacates, donde desde la madrugada lo escuchaban cantar.

