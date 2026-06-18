Luis Miguel estaría hospitalizado tras ser operado del corazón, según nuevos reportes

Nuevamente surge preocupación a nivel mundial por el estado de salud del cantante mexicano Luis Miguel, de quien semanas atrás se dijo que estaría atravesando complicaciones de salud y que supuestamente estaba hospitalizado en los Estados Unidos. Tras días sin conocerse detalles o pronunciamientos oficiales, surgió una nueva información que confirmaría el estado del artista.



¿Qué se sabe sobre la salud de Luis Miguel?

Fue la revista española de entretenimiento Semana la que aseguró en sus más recientes publicaciones que el cantante mexicano se encontraría hospitalizado en Nueva York. Según el medio, recientemente el sol de México se sometió a una operación cardíaca, motivo por el que permanece bajo revisión médica.

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Por fortuna, la información difundida por la revista española indica que Luis Miguel no está hospitalizado porque la operación se haya complicado o generado consecuencias, sino por un tema de mantener control sobre su recuperación, la cual avanza de manera positiva según señalaron.

El hospital en el que estaría hospitalizado el mexicano sería el Hospital Monte Sinaí, en donde no solo disfruta de una gran atención médica, sino también de la compañía de su actual pareja Paloma Cuevas, quien lo ha estado acompañando en todo este proceso. Lo que sí no queda claro todavía es si la intervención que le hicieron al cantante estaba programada o fue un tema de emergencia.



"La revista Semana ha podido conocer en exclusiva que el cantante permanece hospitalizado en un centro en la Gran Manzana después de haber pasado por quirófano. Por suerte, 'la evolución está siendo plenamente favorable', lo que indica que no tendrá ningún impedimento en abandonar el hospital en cuestión cuando los profesionales lo crean pertinente", escribió el medio en su publicación que ya le da la vuelta al mundo.



Cabe resaltar que en el mes de mayo ya se había generado una alerta internacional por el estado de salud del mexicano, pues en redes sociales se publicó información que aseguraba que el cantante había presentado problemas en el corazón que lo llevaron a ser hospitalizado en Nueva York. Sin embargo, esa información nunca fue confirmada por el equipo del cantante, pero su círculo cercano sí la habría desmentido, según publicó entonces la revista Hola!.

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En caso de que los rumores anteriores fueran ciertos, el cantante mexicano de 56 años llevaría varias semanas internado en el centro médico de Nueva York. Los detalles de la operación tampoco han sido revelados y, por ahora, lo único que se ha dado a conocer es que fue intervenido quirúrgicamente hace algunos días en un hospital de Nueva York especializado en cardiología.

Cabe resaltar que, hasta el momento, no existe ninguna publicación oficial del artista Luis Miguel o de su equipo de trabajo que confirme esta situación, por lo que habrá que seguir esperando hasta que se conozcan detalles oficiales sobre su estado de salud.

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Lo más reciente en la carrera de 'El sol de México' fue su famoso 'Luis Miguel Tour 2023-2024', una gira de conciertos internacionales del mexicano que se extendió hasta finales de 2024 y en la que se demostró que su música y canciones como 'La Incondicional', 'Ahora te puedes marchar' y 'La chica del bikini azul' siguen siendo un éxito en todas las generaciones.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co