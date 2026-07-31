Karol G anuncia la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum y dio adelanto en concierto

Karol G acaba de arrancar su gira de conciertos 'Viajando Por El Mundo Tropitour' y, en medio de uno de los primeros espectáculos por Norteamérica, ya empieza a dar importantes anuncios a sus seguidores. Sobre el escenario y en sus redes sociales, la paisa ha conformado oficialmente que su próximo álbum ya está listo y que muy pronto podrá ser escuchado por todos.



El anuncio de Karol G

En medio del concierto en el Rogers Stadium de Toronto, en Canadá, la cantante colombiana se tomó un momento en el que pausó la música y decidió hablar con sinceridad a los asistentes. "Yo tengo un anuncio para darles, Toronto, y es que en ese anuncio les voy a hacer un regalo también", expresó Karol G emocionando al público mientras el escenario se teñía de celeste.

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"Llevo un par de meses trabajando en un proyecto, llevo un par de meses encerrada haciendo música nueva, llevo un par de meses en el que ustedes han visto un poco de este color que está en este momento en el escenario, llevo un par de meses preparando un segmento que entra a ser parte de este tour y quiero anunciarles que este próximo 7 de agosto sale mi nuevo disco", dijo la colombiana y en las pantallas se proyectó la imagen de la portada del mismo.

"Es un disco que no veo la hora de cantar con ustedes, se llama: 'No me arrepiento de sentir tanto'", indicó la paisa mientras el público celebraba el anuncio. Poco después, la foto del disco también la publico en sus redes sociales, confirmando el anuncio a sus más de 70 millones de seguidores.



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La portada del nuevo disco de la paisa confirma lo que ella misma había anticipado en entrevistas previas al inicio del tour, que estaba trabajando en música que se alejaba del 'Mañana será bonito' y de la era 'Tropicoqueta'. Si bien Karol G exploró en sus dos discos anteriores el empoderamiento femenino y la fiesta latina, todo parece indicar que 'No me arrepiento de sentir tanto' será un viaje más interno a los sentimientos de Carolina Giraldo.

El color azul, relacionado en muchos espacios publicitarios con la tristeza y la simpleza de la portada en comparación con las de los anteriores trabajos musicales, da a entender a los fans que Karol G está lista para mostrar una nueva era alejada de la imagen de la 'Bichota' y mostrarse vulnerable. Además, ya ha anticipado que las canciones del disco se sumarán a una parte de la gira de conciertos que acaba de iniciar.

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Cabe resaltar que la paisa también ha confirmado que estará acompañada por Becky G, Greeicy y Elena Rose en fechas selectas de su 'Viajando Por El Mundo Tropitour'. Se sabe que la gira recorrerá más de 20 países y ofrecerá al menos 40 conciertos, pero la gran incógnita se sitúa en España y el resto de Europa para el 2027.



Concierto de Karol G en Colombia

La fecha confirmada para el país es el 4 de diciembre de 2026 en el Estadio El Campín de Bogotá. Se espera que esta sea una de las presentaciones más memorables de la etapa latinoamericana debido a la alta demanda de boletos. Sin embargo, la noticia agridulce para los seguidores de la 'Bichota' es que Medellín, ciudad natal de la artista, no aparece en el listado de fechas.

A través de comunicados oficiales se aclaró que no es posible realizar el show en la capital antioqueña en este momento debido a las remodelaciones programadas en el Estadio Atanasio Girardot. Estas obras de modernización imponen limitaciones técnicas y logísticas insalvables para un espectáculo de la magnitud del Tropitour. No obstante, la propia Karol G envió un mensaje de tranquilidad a sus paisanos asegurando que Medellín siempre es una prioridad y que están trabajando para volver pronto: “Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín se lo merece”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co