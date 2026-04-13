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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Luto en el rock argentino: muere a los 64 años fundador del grupo Los Enanitos Verdes

Luto en el rock argentino: muere a los 64 años fundador del grupo Los Enanitos Verdes

La muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador de la banda argentina, marca la desaparición del último miembro original del icónico grupo de rock en español.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes
Muere Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Los Enanitos Verdes. -
Rolling Stone

La música latinoamericana atraviesa un nuevo momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Felipe Staiti, reconocido por su trabajo como guitarrista y fundador de la banda Los Enanitos Verdes. El artista murió este lunes 13 de abril de 2026 a los 64 años en la ciudad de Mendoza, donde permanecía internado en un centro médico desde días atrás.

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"Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes, gran persona y amigo", escribió su mánager William Ramirez en la red social Instagram. "Su talento, entrega y pasión por la música dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español", prosiguió el mensaje.

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Uno de los antecedentes médicos más relevantes se remonta a finales de 2024, cuando Staiti sufrió una infección bacteriana mientras se encontraba fuera de su país. Ese episodio lo llevó a una hospitalización prolongada que afectó de manera significativa su estado físico. Desde entonces, el guitarrista se encontraba en proceso de recuperación, con un seguimiento constante de su salud.

La muerte de Staiti ocurre casi cuatro años después del fallecimiento de Marciano Cantero, quien fue vocalista y bajista histórico de la banda y murió en 2022. Tras esa pérdida, Staiti asumió un rol más visible dentro del grupo, incluyendo la interpretación de varias canciones en vivo y el liderazgo de nuevos proyectos musicales.

¿Quién fue Felipe Staiti, fundador de Los Enanitos Verdes?

Felipe Staiti nació en Mendoza y desde joven mostró interés por la música. A finales de la década de 1970 comenzó a desarrollar su carrera artística junto a otros músicos locales. En 1979, junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo, fundó la banda Los Enanitos Verdes, que con el paso del tiempo se convertiría en una de las agrupaciones más conocidas del rock en español.

Durante los años 80 y 90, la banda logró posicionarse dentro del panorama musical latinoamericano gracias a una serie de canciones que alcanzaron amplia difusión en radio y televisión. Temas como La muralla verde, Lamento boliviano, Mi primer día sin ti y Luz de día se mantuvieron vigentes durante décadas y continuaron siendo interpretados en conciertos en distintos países.

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El trabajo de Staiti como guitarrista fue constante a lo largo de toda la trayectoria del grupo. Su estilo musical contribuyó a definir el sonido característico de Enanitos Verdes, que combinó elementos del rock con influencias del pop latino en una etapa clave para la expansión del rock en español en América Latina.

Con la muerte de Staiti, no sobrevive ninguno de los miembros originales de la banda, pues el vocalista y bajista Marciano Cantero y el baterista Daniel Piccolo fallecieron en 2022.

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Con información de EFE
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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