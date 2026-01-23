Metro de Medellín ampliará su operación nocturna por conciertos de Bad Bunny: prográmese

Medellín se prepara para uno de los fines de semana con mayor afluencia de público en los últimos años, en el marco de las presentaciones del artista puertorriqueño Bad Bunny, quien traerá a la ciudad su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Los conciertos, programados para los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026, se realizarán en el estadio Atanasio Girardot y convocarán a decenas de miles de asistentes por jornada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con estimaciones oficiales y de los organizadores del evento, se espera la llegada de más de 100.000 visitantes nacionales e internacionales, lo que ha generado una ocupación hotelera cercana al 94%. Esta dinámica ha tenido efectos directos en sectores como el alojamiento, el transporte, la gastronomía, el comercio y los servicios, con una derrama económica proyectada superior a los 150.000 millones de pesos.

Ante este panorama, la Administración Distrital anunció un paquete de medidas orientadas a garantizar el orden, la movilidad y la seguridad durante los tres días de conciertos. Una de las principales decisiones fue la extensión del horario de operación comercial del Metro de Medellín, que funcionará de manera excepcional hasta la 1:30 de la madrugada en las líneas A y B.



Metro de Medellín ampliará su operación nocturna este fin de semana

Según la información entregada por el Metro, durante el viernes 23 y el sábado 24 de enero, a partir de las 11:00 de la noche, la única estación habilitada para el ingreso de usuarios será Estadio, con el fin de concentrar y organizar el acceso de los asistentes al sistema. Para el domingo 25, el ingreso a esta estación estará disponible desde las 10:15 de la noche. En cuanto a la salida de pasajeros, estarán habilitadas la mayoría de las estaciones de las líneas A y B, con excepción de Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta.



Las autoridades recomendaron a los usuarios recargar con anticipación su tarjeta Cívica, recordando que los puntos de venta estarán disponibles hasta las 11:00 de la noche. Esta medida busca evitar congestiones y retrasos al momento de finalizar los conciertos y facilitar el retorno a los distintos sectores del Valle de Aburrá.



Desde la Administración Distrital se informó que la decisión se tomó de manera conjunta con el Metro de Medellín, teniendo en cuenta experiencias previas en eventos de gran formato y la necesidad de reducir riesgos asociados a la congestión vial, el transporte informal y los desplazamientos a altas horas de la noche. La ampliación del servicio permitirá que los usuarios cuenten con una alternativa confiable para regresar a sus hogares o lugares de alojamiento luego de los conciertos.

Publicidad

Además del Metro, la ciudad activó un plan integral que incluye refuerzos en seguridad y control en los alrededores del estadio Atanasio Girardot y en zonas de alta concentración de público, como la carrera 70. Para este fin de semana, se dispuso un dispositivo policial con más de 400 uniformados por día, apoyo aéreo, monitoreo mediante cámaras de seguridad y coordinación desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).



Amplian horarios de establecimientos nocturnos en Medellín

En paralelo al refuerzo del sistema de transporte, la Alcaldía de Medellín autorizó la ampliación del horario de funcionamiento de establecimientos nocturnos en algunos corredores turísticos y comerciales de la ciudad. La extensión será de una hora adicional sobre el cierre habitual de cada establecimiento y aplicará en zonas como Las Palmas, Manila, Provenza, El Poblado Centro, la carrera 70, las carreras 68 y 65 en el sector de Gratamira, en Castilla. Esta medida no incluye el Parque Lleras, que quedó excluido del decreto.

Desde la administración distrital se indicó que el ajuste en los horarios comerciales podría representar incrementos en las ventas de entre el 10% y el 30%, de acuerdo con proyecciones del gremio de bares y restaurantes. No obstante, las autoridades insistieron en la importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de precios, atención al cliente y convivencia ciudadana.

Publicidad

En este sentido, el alcalde Federico Gutiérrez reiteró el llamado a denunciar posibles irregularidades, especialmente en el sector del alojamiento. Durante los días previos a los conciertos se han conocido reportes sobre cancelaciones de reservas y aumentos desproporcionados en las tarifas. Para atender estas situaciones, la Alcaldía mantiene habilitados canales como el WhatsApp Flor, el sistema de PQRSD, el correo de atención ciudadana y las redes sociales institucionales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co