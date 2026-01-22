¿Le cancelaron el alojamiento en Medellín para el concierto de Bad Bunny? Así puede denunciar

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una advertencia dirigida a los prestadores de servicios de alojamiento turístico que operan en el país, luego de identificar múltiples denuncias relacionadas con la cancelación unilateral de reservas previamente confirmadas. Estas situaciones se estarían presentando en el marco de la alta demanda de hospedaje en Medellín, generada por el concierto del artista internacional Bad Bunny, evento que ha atraído a miles de turistas nacionales e internacionales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Benito se presentará este 23, 24 y 25 de enero en el Estadio Atanasio Girardot y ofrecerá tres shows que prometen ser de los mejores conciertos del año. Sin embargo, en contraste a la emoción que genera entre sus fanáticos, una polémica se ha desatado en las últimas horas con denuncias de turistas nacionales y extranjeros que aseguran que hay cobros desmedidos en los hospedajes de la capital antioqueña este fin de semana.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



De acuerdo con la entidad, la información recopilada proviene de quejas ciudadanas difundidas en medios de comunicación y redes sociales, en las que se señala que algunos establecimientos de alojamiento, incluidos hoteles y viviendas turísticas, estarían cancelando reservas ya pactadas con el fin de volver a ofrecerlas a precios más altos. Esta conducta, según la SIC, puede constituir una infracción a las normas que regulan las relaciones de consumo y el régimen general de turismo.



Y es que desde un primer momento estos conciertos han generado una altísima demanda. Tanto, que las tres fechas se vendieron en su totalidad en menos de 24 horas y, según estimaciones del Sistema de Inteligencia Turística de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín, estos conciertos le generarán unos 36,1 millones de dólares de ganancias a la capital antioqueña. Esa cifra proviene, entre otra cosas, de los gastos que se espera que hagan los miles de turistas que visitarán la ciudad durante el fin de semana en alojamientos, transporte y alimentación.



¿Cómo denunciar ante la SIC si le cancelaron su alojamiento en Medellín?

Ante esta situación, la SIC recordó que los turistas cuentan con herramientas formales para denunciar este tipo de prácticas y activar los mecanismos de inspección, vigilancia y control. La entidad explicó que una reserva confirmada constituye un acuerdo que debe ser respetado por el prestador del servicio, independientemente del aumento de la demanda o de la cercanía de eventos de gran afluencia como el concierto de Bad Bunny.

Publicidad

La Superintendencia señaló que cuando un prestador de alojamiento incumple una reserva, el consumidor tiene derecho a elegir entre recibir un servicio de la misma calidad al originalmente contratado o la devolución o compensación del valor pagado. Este derecho está consagrado en el artículo 63 de la Ley General de Turismo, que regula las obligaciones de los prestadores frente a los turistas.

"Esta institución recuerda que en caso de que el prestador del servicio de alojamiento incumpla la reserva pactada o cualquier otro servicio turístico ofrecido o contratado con los turistas y/o consumidores, de manera total o parcial, tendrá la obligación, a elección del turista, de prestar otro servicio de la misma calidad o de reembolsar o compensar el precio pactado por el servicio incumplido, conforme lo dispone el artículo 63 de la Ley General de Turismo —Ley 300 de 1996—", se lee en el comunicado.

Publicidad

En cuanto al proceso de denuncia, la SIC indicó que los consumidores afectados pueden presentar una queja a través del formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF), disponible en la Sede Electrónica de la entidad. Para ello, es importante que el ciudadano relate de manera detallada los hechos, indicando cuándo se realizó la reserva, en qué condiciones fue aceptada y cómo se produjo la cancelación.

La entidad recomendó adjuntar todas las pruebas disponibles que respalden la denuncia. Entre estas se encuentran comprobantes de pago, correos electrónicos de confirmación, capturas de pantalla de la reserva, mensajes enviados por el prestador y cualquier comunicación en la que se evidencie el incumplimiento. Estos elementos son clave para el análisis del caso y para la eventual imposición de sanciones.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co