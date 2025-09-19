Muere Brett James, leyenda del country, en accidente aéreo junto a su esposa e hijastra

El country estadounidense atraviesa un momento de luto. Brett James, compositor ganador del Grammy y miembro del Salón de la Fama de Nashville, perdió la vida este jueves 18 de septiembre en un accidente de aviación en Carolina del Norte. Tenía 57 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El siniestro se registró en las cercanías de Franklin, cuando la aeronave Cirrus SR22T, propiedad del músico, se precipitó a tierra muy cerca de la escuela primaria Iotla Valley. Aunque la caída obligó a una respuesta inmediata de las autoridades locales, la institución educativa confirmó que ni estudiantes ni personal resultaron afectados.

En el avión también viajaban Melody Carole Wilson, esposa de James, de 59 años, y Meryl Maxwell Wilson, hijastra del compositor, quien un día antes había celebrado su cumpleaños número 28. Ambas fallecieron en el siniestro.



“Los estudiantes y el personal están a salvo. El accidente ocurrió en una propiedad vecina”, informó la Oficina del Sheriff del condado de Macon. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrieron ya las investigaciones para determinar las causas de la tragedia.

Publicidad

Nacido en Columbia, Misuri, en 1968, Brett James Cornelius —su nombre real— estudió en la Universidad Baylor y más tarde inició medicina en Oklahoma, aunque abandonó esa carrera para seguir el llamado de la música. Esa decisión lo llevó a convertirse en uno de los compositores más influyentes del country moderno.

Su catálogo supera las 500 canciones grabadas por artistas de talla mundial como Carrie Underwood, Taylor Swift, Kenny Chesney, Kelly Clarkson, Chris Young y Bon Jovi. Entre sus créditos se destacan A Perfectly Good Heart para Swift y temas como What Do You Got para Bon Jovi.



Reacciones del mundo musical

La noticia del accidente provocó una ola de mensajes de despedida en Nashville y en toda la industria musical.

Publicidad

“Estoy absolutamente devastada por la pérdida de uno de los mejores compositores con los que he trabajado. Qué día tan triste y trágico”, escribió Sara Evans.

Dierks Bentley, quien trabajó con James en I Hold On, recordó su legado: “Descansa en paz, amigo. Total leyenda. Nuestro trabajo juntos cambió mi vida”. Carrie Underwood, a quien James le entregó uno de sus mayores éxitos, expresó: “La pérdida de Brett James para su familia, amigos y nuestra comunidad musical es demasiado grande para describirla con palabras”.

NOTICIAS CARACOL