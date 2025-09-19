En vivo
Noticias Caracol
ENTRETENIMIENTO / Muere Brett James, leyenda del country, en accidente aéreo junto a su esposa e hijastra

Muere Brett James, leyenda del country, en accidente aéreo junto a su esposa e hijastra

El accidente ocurrió cerca de Franklin, Carolina del Norte, cuando el avión se desplomó en las cercanías de una escuela primaria.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 19 de sept, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Brett James
El avión cayó cerca a un colegio.
Tomado de redes.

