En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Katiuska decidió salir del país tras ser expulsada del Desafío Siglo XXI

Katiuska decidió salir del país tras ser expulsada del Desafío Siglo XXI

"No es igual que llorar en Colombia", expresó la ahora exparticipante del Desafío Siglo XXI.

Por: María Paula González
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Katiuska
Katiuska se alejó de Colombia tras su salida del Desafío -
Foto: @katiuskabulam

Publicidad

Publicidad

Publicidad