Katiuska decidió salir del país tras ser expulsada del Desafío Siglo XXI

Katiuska salió del Desafío Siglo XXI expulsada, luego de haber incumplido una de las reglas más importantes del programa: la confidencialidad. Luego del capítulo que se hizo tendencia en las redes sociales y se ha hecho tendencia y tema de conversación en diferentes espacios, la participante ha revelado detalles y tomado decisiones trascendentales.

La exparticipante ha revelado en diferentes entrevistas que ella confió en una persona muy cercana que le preguntaba cosas que pasarían en el programa, pero jamás pensó que lo hacía con el objetivo de vender esa información a sus espaldas. Tras lo ocurrido, la barranquillera no solo decidió sacar a esta persona de su vida, sino también alejarse del país.



¿A dónde viajó Katiuska?

A través de sus redes sociales, Katiuska compartió con sus seguidores que se encuentra de viaje fuera del país, luego de haber sido expulsada del Desafío Siglo XXI. El destino elegido por la deportista fue nada menos que el continente europeo, específicamente, Madrid, España.



"No es lo mismo llorar en Latam que llorar en Europa", escribió la exdesafiante en un video que publicó en su cuenta de Instagram anunciando su llegada a la ciudad española. La mujer mostró, además, que llegó con todo el sabor colombiano al lugar portando un sombrero vueltiao.



"De verdad muchas gracias por todo el apoyo y el cariño que me están dando. Les cuento que ahora mismo me encuentro en Madrid porque no es lo mismo llorar en Europa que en Colombia", señaló la deportista en la grabación.

Los seguidores de Katiuska celebran que ella, después de lo ocurrido, pueda encontrar espacios en los que disfrutar, luego de que le pidiera a las personas que le dieran un espacio para poder hablar. Katiuska señaló estar triste por abandonar el juego y que todavía no se sentía preparada para estar dedicada a las redes sociales.



¿Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío?

"Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero", explicó Andrea Serna a los ocho semifinalistas.

En diálogo con La Red, Katiuska señaló que "una persona muy cercana a mí, que prácticamente consideraba de mi familia, me utilizó, me traicionó, hizo cosas que me afectan emocionalmente como mi estancia en el juego. Esa persona abusó de mi confianza, me preguntaba cosas y yo sin ninguna malicia le respondía normal, como si fuera mi mamá o mi papá, y ahora sucede esto. Estoy bastante triste y decepcionada porque de cualquier persona uno lo puede esperar, pero de alguien tan cercano uno no lo espera".

La exdesafiante resaltó que cuando la producción la contactó para decirle lo que estaba pasando, no dudó en las pruebas que se habían recopilado y, a pesar de lo difícil que fue, intentó confrontar a esa persona. "Yo estaba en shock, no podía creer lo que me estaba pasando, solo podía llorar y no quería hablar con nadie. Al principio me lo negaba en la cara, yo le decía: '¿cómo me lo vas a negar si hay pruebas de todo?', entonces ya después me pedía perdón, supuestamente que no sabía la gravedad del asunto, cuando claramente sí la sabía".

