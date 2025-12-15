Actriz de NCIS: Los Ángeles murió a los 45 años tras larga batalla contra una enfermedad crónica

El mundo del entretenimiento lamenta la muerte de una nueva estrella. Se trata de la actriz australiana Rachael Carpini, recordada por su paso por la serie 'NCIS: Los Ángeles', quien estuvo mucho tiempo luchando contra una enfermedad crónica.

La noticia de su fallecimiento llegó a través de redes sociales, donde su hermana Georgia compartió un emotivo comunicado, anunciando a sus seguidores que había perdido a su hermana. La mujer también confirmó la causa de muerte de la actriz.



¿De qué murió Rachael Carpini?

"Con gran tristeza, Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció inesperada pero pacíficamente después de una larga batalla contra una enfermedad crónica, en las primeras horas del domingo 7 de diciembre", se lee en el comunicado posteado por la hermana de la famosa y publicado este 15 de diciembre.

Aunque el fallecimiento ocurrió el 7 de diciembre, la familia esperó ocho días para comunicarlo al mundo. Además, en la publicación, detallaron cuándo serán las exequias de Carpani. "El funeral será un evento privado, que se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre con familiares y amigos cercanos. La familia solicita privacidad en este momento tan difícil y no hará más declaraciones", concluyeron.



La salud de Carpani empezó a deteriorarse en 2021, cuando se conoció que la mujer fue hospitalizada por un fuerte dolor abdominal. Ese año, la actriz reveló en sus redes sociales que tuvo que someterse a una cirugía a causa de lo que le estaba pasando, revelando que había sido diagnosticada con endometriosis y adenomiosis. Rachael tan solo reveló que pasó varios días en una unidad de cuidados intensivos y luego pasó a una sala de cirugía para su recuperación.

"Hace poco más de una semana ingresé en urgencias con un dolor abdominal agudo y pasé unos días en terapia. Luego me trasladaron a la sala de cirugía. Básicamente, se trataba de un caso en el que no escuché a mi cuerpo ni al dolor -¡tiendo a trabajar a pesar del dolor!- dejando que todo empeorara", escribió en ese entonces la famosa.

La actriz había agradecido a los médicos por el tratamiento con el que le ayudaron a superar el dolor que, según ella, soportó por más de dos décadas. "Me dieron una voz y un espacio sin prejuicios para expresar el hecho de que había sufrido dolor crónico básicamente desde los 13 años".



¿Quién era Rachael Carpani?

Rachael Carpani fue una reconocida actriz australiana cuya carrera se consolidó principalmente en la televisión. Nacida en Sidney, rápidamente se estableció en el panorama artístico de su país, destacando por su versatilidad en roles dramáticos. Aunque participó en varias producciones en su natal Australia, buscó oportunidades en Estados Unidos que la harían conocida para una audiencia global.

El papel por el que Carpani es más recordada y querida por el público es el de Jodi Fountain McLeod en la aclamada serie de televisión australiana 'Mcleod's Daughters' (Las hermanas McLeod). Durante años, interpretó a uno de los personajes centrales de la saga, apareciendo en más de 170 episodios y ganándose el cariño de los espectadores, lo que la llevó a ser nominada al premio Logie a la Actriz Más Popular.

Tras su éxito en Australia, Rachael Carpani continuó forjando una filmografía que incluye incursiones en la televisión estadounidense en series como 'Cane, The Glades' y, notablemente, 'NCIS: Los Ángeles'. Además, dejó su huella en el cine con apariciones en películas como el thriller de terror psicológico 'Triangle' (Triángulo) de 2009, en la que compartió cartel con Liam Hemsworth. Su fallecimiento ha dejado un vacío en la industria, recordándola como una talentosa y "querida actriz australiana".

