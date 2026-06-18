Evanescence regresa a los escenarios con un nuevo álbum: Sanctuary

Luego de una larga espera para millones de seguidores, Evanescence sorprendió a sus fanáticos con un nuevo álbum luego de cinco años de silencio. La agrupación liderada por la icónica Amy Lee ha regresado oficialmente con su nuevo álbum de estudio titulado ‘Sanctuary’, el cual vio la luz el pasado 5 de junio de 2026.



El nuevo trabajo de Evanescence

Desde su última entrega de material inédito, Evanescence ha atravesado un proceso de evolución que los medios y fans han seguido de cerca bajo la premisa de una "larga espera". Este nuevo proyecto marca un hito en su trayectoria, mostrando a una banda que no teme confrontar los problemas contemporáneos a través de su característica potencia sonora.



La espera de años es algo a los que los fans de la banda ya están acostumbrados, pues Lee es conocida por tomarse su tiempo para la composición. La misma artista reveló en el lanzamiento de este nuevo trabajo que "este álbum lleva más de tres años en preparación. Estoy tremendamente orgullosa de cada segundo que le he dedicado. Es abrumador. Trabajar en él ha sido mi válvula de escape para todo aquello que me parece incorrecto y fuera de control, y un lugar donde encender la esperanza a través del poder de la música y la conexión".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El primer gran vistazo a este universo fue el sencillo 'Who Will You Follow', una pieza que no tardó en demostrar el poder de convocatoria del grupo al posicionarse rápidamente en el primer lugar de la lista de hard rock de Billboard. La canción no llegó sola; se estrenó junto a un videoclip cinematográfico de alto impacto dirigido por Jensen Noen. La propuesta visual es una crítica mordaz a la sociedad actual: explora la saturación tecnológica, los peligros de la desinformación y el efecto alienante de las plataformas digitales.



Gira de conciertos de Evanescence

El lanzamiento del disco llegó acompañado del anuncio y el inicio de una ambiciosa gira internacional. El tour arrancó apenas unos días después del estreno del álbum, el 11 de junio en West Palm Beach, marcando el inicio de un verano cargado de presentaciones en Norteamérica.

Lo que diferencia a esta gira de otras producciones masivas es su enfoque en la responsabilidad social y la participación ciudadana. Evanescence ha anunciado alianzas estratégicas para que su música tenga un impacto tangible más allá del escenario.



La banda anunció que una parte de lo recaudado en las entradas será destinada a diversas causas a través de la organización PLUS1; también que en Estados Unidos se unieron con HeadCount con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y el voto entre los asistentes a los conciertos.



Publicidad

Para el tramo norteamericano, contarán con la presencia de Spiritbox y Nova Twins, dos de las agrupaciones más frescas y potentes de la escena actual. Posteriormente, entre septiembre y octubre, la gira se trasladará al Reino Unido y Europa, donde se sumarán artistas como Poppy y K.Flay, asegurando una experiencia diversa y vanguardista para los fans europeos.

Hasta el momento, y para pesar de sus seguidores en el sur del continente, Colombia no ha sido incluida en las fechas anunciadas de la gira. Sin embargo, el entusiasmo generado por el éxito de "Who Will You Follow" mantiene viva la esperanza de que se añadan nuevas etapas a este recorrido mundial en el futuro próximo.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co