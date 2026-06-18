Slayer celebrará 40 años de 'Reign In Blood' en Bogotá: fecha y precio de las entradas

Los fanáticos del thrash metal en Colombia están emocionados ante el más reciente anuncio de una de las bandas más importantes de este género. Slayer ha confirmado su regreso a Colombia con una celebración muy importante, los 40 años de su álbum 'Reign In Blood'. La cita será antes de que termine el 2026.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Slayer?

La cita con los estadounidenses es el próximo 5 de diciembre en el escenario del Distrito Cultural Vive Claro, un día en el que los fanáticos volverá a conectar con uno de los álbumes más representativos y revolucionarios del metal.

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Las entradas para el evento están a la venta en la página de Ticketmaster con los siguientes valores:



125 - 132 (+18 AÑOS): $294.000

$294.000 BACK FIELD (+18 AÑOS): $360.000

$360.000 117, 119, 121, 123 (MENORES) (+12 AÑOS): $396.000

$396.000 118, 120, 122, 124 (+18 AÑOS): $396.000

$396.000 109 - 116 (+18 AÑOS): $516.000

$516.000 FRONT FIELD (+18 AÑOS): $600.000

$600.000 101 - 108 (+18 AÑOS): $661.000

Además, también hay una oferta de paquetes VIP para aquellos fanáticos que quieren vivir una experiencia más exclusiva en el espectáculo, con artículos exclusivos y acceso prioritario al recinto.



VIP 1: Paquete para Super Fans "YOU AGAINST YOU": $1.650.000

Una entrada en la localidad Front Field . Mercancía oficial de Slayer exclusivo para VIP. Elementos conmemorativos: un laminado (gafete) y un cordón (lanyard) VIP. Beneficios en el lugar como registro ( check-in ) prioritario, personal de apoyo dedicado y un carril prioritario para ingresar al recinto antes de la apertura general.

VIP 2: Paquete para Super Fans "YOU AGAINST YOU": $1.700.000

Incluye una entrada en el Sector 101 . Artículo de mercancía oficial de Slayer exclusivo para VIP. Elementos conmemorativos: un laminado (gafete) y un cordón (lanyard) VIP. Beneficios en el lugar como registro ( check-in ) prioritario, personal de apoyo dedicado y un carril prioritario para ingresar al recinto antes de la apertura general.

VIP 3: Experiencia - Rockstar por un Día "POSTMORTEM": $2.760.000

Incluye una entrada en la localidad Front Field . Experiencia exclusiva: Recorrido (tour) grupal por la producción que incluye la oportunidad de tomarse una foto individual en el escenario . Un póster edición limitada de la gira de Slayer autografiado (pre-firmado). Artículo de mercancía oficial de Slayer exclusivo para VIP. Elementos conmemorativos: un laminado (gafete) y un cordón (lanyard) VIP. Beneficios en el lugar como registro ( check-in ) prioritario, personal de apoyo dedicado y un carril prioritario para ingresar al recinto antes de la apertura general.



La celebración de Slayer

Slayer nació en 1981 en California, Estados Unidos, con una alineación conformada por Tom Araya, Kerry King, Gary Holt y Paul Bostaph. Actualmente, los músicos se encuentran celebrando los 40 años de su álbum 'Reign In Blood', considerado una obra maestra en el género del thrash metal.

La importancia de este trabajo musical en la historia del metal fue redefinir la manera en la que se producía y sonaba el mismo. Es por eso que la banda ha anunciado esta gira especial que tendrá parada en Colombia con una interpretación en vivo del álbum completo con himnos inmortales como 'Angel of Death', 'Raining Blood' y 'Postmortem'.



En este evento, además, contarán con la participación especial de la banda alemana Kreator, uno de los nombres más importantes de la escena metal europea y referente indiscutible del género a nivel global. Mientras que en su concierto en Bogotá también tendrán como invitados a Ultra Legends, agrupación nacional que abrirá el show.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co