No Dependiente celebra 25 años en Rock al Parque 2026: "Muy difícil para las bandas locales pasar"

Con un cuarto de siglo de trayectoria ininterrumpida y una bandera de autogestión ondeada con orgullo, No Dependiente se consolida como uno de los nombres fundamentales del hardcore y el metalcore independiente de Bogotá. La agrupación —conformada por María Fernanda Mora (guitarra), Leonardo Mora (guitarra y coros), Juan Carlos del Río (batería), Carlos Cuello (voz principal) y Harol Beltrán (bajo y coros)— ha transitado un camino de 25 años, la publicación de discos potentes y un mensaje cargado de conciencia social y propositiva frente a las realidades complejas de la sociedad colombiana.



En esta oportunidad, el proyecto celebra sus bodas de plata uniendo su historia con la efeméride de los 30 años de Rock al Parque. Su presentación tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 3:00 p. m. en el Escenario Eco del Parque Metropolitano Simón Bolívar, marcando su segunda participación oficial en el certamen gratuito más grande de Latinoamérica tras su recordado paso por la edición de 2023. El grupo llegará para ofrecer un recorrido por su discografía y presentar en vivo las canciones de su más reciente álbum de estudio, 'Rendirse no es opción'.

Esta doble celebración coincide, además, con un momento de expansión histórica para la banda. Pese a mantener sus raíces profundas en la escena underground de barrios y locales pequeños de Bogotá, el proyecto se prepara para dar el salto a escenarios masivos internacionales tras confirmarse su participación como acto de apertura para el concierto de leyendas globales como Slipknot, Marilyn Manson y Hatebreed en Colombia.

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En conversación con Noticias Caracol, los integrantes de No Dependiente reflexionan sobre la vigencia del hardcore, la presencia y visibilización de la mujer en los sonidos extremos, el valor de la perseverancia independiente y la preparación para sus próximos hitos musicales.



Entrevista con No Dependiente

¿Cómo se sienten de regresar a Rock al Parque en una edición tan especial que cruza los 30 años del festival con sus 25 años como banda?

Carlos Cuello: Muy felices y emocionados. Es nuestra segunda participación tras haber estado hace tres años. Lo asumimos como una recompensa al trabajo de más de 20 años haciendo hardcore de forma autogestionada. Que el festival público más importante de Latinoamérica cumpla 30 años y se cruce con nuestros 25 años es un hito de la gente y la cultura independiente.



Juan Carlos del Río: El hardcore se mantiene vigente porque sigue siendo el recurso expresivo para canalizar inquietudes internas y sociales frente al contexto colombiano y latinoamericano. Proponemos algo positivo desde el mensaje.



Al mirar 25 años atrás, ¿cuál ha sido la evolución del mensaje lírico y político de la agrupación?

J.C.D.R.: El hardcore utiliza un discurso directo para invitar a la gente a abrir los ojos, a no comer entero y a defender sus derechos frente a realidades difíciles.



C.C.: Buscamos trascender la lectura cruda de la realidad y tener una postura combativa y propositiva. Es un mensaje de resistencia que le dice a la gente que se mantenga firme, no se deje vencer y luche por lo que sueña.



Ustedes han superado convocatorias distritales muy exigentes para llegar a este escenario. ¿Qué representa esto para la escena independiente?

Harol Beltrán: Es muy difícil para las bandas locales pasar entre 300 y 400 propuestas que se presentan anualmente. Estar aquí de nuevo le da esperanza a los amigos de la escena y demuestra que con trabajo juicioso y constancia sí se pueden lograr los objetivos.



Pese a tocar en festivales masivos o giras internacionales, ustedes mantienen la costumbre de tocar en escenarios subterráneos. ¿Por qué preservar esa dinámica?

H.B.: Venimos de la escena underground local; es nuestro origen y donde nos conocemos todos. Es un orgullo participar en eventos grandes, pero la esencia y la ética del hardcore están en mantenerse también cercanos al circuito íntimo y compartir de cerca con el público.



Su más reciente producción discográfica se titula 'Rendirse no es opción'. ¿Qué concepto querían plasmar con este trabajo?

J.C.D.R.: Es un mensaje claro de resiliencia. Una invitación tanto al oyente como a las bandas a no rendirse, a seguir creando y a agradecer a una escena que nos respalda. En el hardcore todo se hace a pulso y con las uñas, por lo que el álbum condensa el agradecimiento a la gente que compra la mercancía y asiste a los shows. Demuestra que el hardcore no es solo para un nicho cerrado, sino que tiene un mensaje universal que debe llegar a plazas públicas como el Parque Simón Bolívar.



María Fernanda, ¿cómo ha sido su experiencia como guitarrista mujer dentro de la escena del hardcore?

María Fernanda Mora: Ha sido una experiencia totalmente gratificante. He sido acogida con mucho cariño. Es importante que las mujeres tengamos espacio para nuestra voz y representación, no solo como instrumentistas sino como gestoras culturales de iniciativas. Me alegra inspirar a otras chicas a unirse a la cultura.



J.C.D.R.: Para la banda es vital la presencia de Mafe. Históricamente la mujer ha luchado contra esquemas machistas y su presencia en tarima transmite imponente poderío y conecta directo con la audiencia.

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H.B.: El hardcore no es un club exclusivo de chicos rudos; nació en la calle pero es abierto para todas las personas que quieran sumar.



Para las personas que asistirán al festival y quieren preparar su repertorio antes del show, ¿qué canciones recomiendan?

M.F.M.: Recomiendo 'Familia', que es el himno para homenajear a quienes nos acompañan y a quienes nos apoyan desde la memoria.

J.C.D.R.: 'Rendirse no es una opción', que cuenta con la participación internacional de Pelbú, vocalista de la banda británica Nuclear Dust.

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H.B.: Nuestros sencillos y videoclips recientes grabados en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe: 'Rise and Fight' (nuestra primera canción en spanglish), 'Más fuerte que este infierno' y 'La flor del fango', que retrata la superación frente a la adversidad e incluye imágenes de nuestro paso anterior por el festival.



¿Qué espectáculo pueden esperar los asistentes este sábado 10 de octubre a las 3:00 p. m. en el Escenario Eco?

M.F.M.: Una gran fiesta cargada de energía, fuerza y un recorrido dinámico por nuestra discografía de 25 años. Invitamos a todos a acompañarnos desde temprano.



Recientemente sorprendieron al público con el anuncio de su participación como actos de apertura de Slipknot, Marilyn Manson y Hatebreed. ¿Cómo recibieron esa noticia?

J.C.D.R.: Fue una emoción inmensa, con los ojos aguados de alegría al compartirlo entre nosotros y con nuestras familias. Crecimos escuchando a estas agrupaciones y asumir este reto nos llena de orgullo.

H.B.: Lo recibimos con enorme gratitud pero también con la responsabilidad de prepararnos con máxima exigencia técnica en el año que resta para ese compromiso. Es una muestra más de que con trabajo juicioso los sueños se cumplen.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co