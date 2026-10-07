Solegnium: 20 años de resistencia y la conquista del sonido extremo en Rock al Parque

Fundada hace dos décadas en Soacha, Cundinamarca, Solegnium se ha consolidado como uno de los nombres más sólidos y respetados del brutal death metal en la escena underground colombiana. Con una discografía compuesta por tres trabajos de larga duración y múltiples lanzamientos en formato corto, la agrupación ha llevado sus complejas estructuras y letras oscuras a diversos escenarios del país, manteniendo siempre intacta la esencia del metal extremo.



Mientras la agrupación conmemora sus 20 años de trayectoria ininterrumpida y promocionan su más reciente álbum de estudio, Solegnium finalmente pisará por primera vez el escenario de Rock al Parque, el festival gratuito de música al aire libre más grande de Latinoamérica.

La cita con la brutalidad técnica de los soachunos tendrá lugar este sábado en el Escenario Plaza a las 2:00 p.m., liderando la apertura de la jornada dedicada al metal. En entrevista con Noticias Caracol, los músicos Edward Parra (voz y guitarra) y Jean-Pierre Guzmán (voz y bajo), repasan dos décadas de autogestión, la rigurosidad de los filtros de evaluación en la capital y el significado de llevar el death metal de raíz a una audiencia multitudinaria.



Entrevista Edward Parra y Jean-Pierre Guzmán (Solegnium)

Edward, la pregunta obligada para quienes llegan a esta edición tan especial: ¿qué se siente alcanzar el escenario de Rock al Parque en el marco de los 30 años del festival y, al mismo tiempo, celebrando los 20 años de Solegnium?

Edward Parra: Es una emoción enorme. Desde que tengo uso de razón y supe que existía el festival, me puse como meta que algún día pisaría esa tarima. Todo se alineó para celebrar los 20 años de la banda en el evento. Llevábamos bastante tiempo intentando ingresar al cartel; esta fue nuestra tercera audición en vivo. Mucha gente no lo sabe, pero para llegar hay múltiples filtros y en la audición en vivo —que es casi el paso final— nos habíamos quedado dos veces. Competir entre casi 500 bandas de Bogotá y la región para lograr un cupo es un logro supremamente significativo como músico.



¿Qué creen que cambió en esta ocasión para que Solegnium superara ese filtro final y marcara la diferencia ante los jurados?

E. P.: Por un lado, la trayectoria y la experiencia acumulada de las audiciones anteriores; aprendimos a identificar los factores clave para presentar un show de ese nivel. Por otro lado, la alineación actual tiene un trabajo muy sólido. Asumimos una metodología de ensayo más consciente que hace que el montaje suene sumamente profesional.



Si viajamos 20 años atrás, cuando el proyecto apenas nacía en Soacha, ¿cuál era la meta inicial de la banda?

E. P.: Cuando iniciamos no había una pretensión comercial o de industria; la meta era simplemente tocar y hacer música propia. Tuve mi primer contacto con la guitarra a los 11 años y desde entonces quise componer. Con el primer bajista, que era mi amigo de la cuadra y casi un hermano, empezamos muy niños, lo que nos permitió evolucionar rápido. A los 16 años ya tenía fundado Solegnium. Desde entonces el objetivo ha sido crear, grabar, sacar discos y girar por ciudades como Armenia, Barranquilla o Pereira para construir escena underground.



El brutal death metal es un género exigente y no masivo. ¿Qué representa para ustedes llevar un sonido tan extremo al Escenario Plaza?

E. P.: Representa una oportunidad para que el estilo tenga mayor trascendencia en la escena colombiana y latinoamericana. Afuera vemos festivales enormes donde los sonidos extremos tienen una visibilidad y logística brutales. Sentimos que en los últimos años la oferta de metal extremo había disminuido un poco en el festival. Llegar representando al brutal death metal le abre espacio y visibilidad a todas las bandas que vienen al lado o detrás de nosotros construyendo cultura extrema. En Colombia hay un nivel altísimo.



¿Qué los enamoró del death metal para inclinarse por este camino técnico y agresivo?

E. P.: Mi primer contacto fue Metallica, Slayer, Megadeth y Testament; me atrapó la velocidad, la agresividad y las baterías frenéticas. Luego, por amigos, descubrí el death y el black metal. Me atrapó la voz gutural y la complejidad. Bandas como Death (con Chuck Schuldiner), Necrophagist o Gorod me enseñaron que el género no es solo velocidad o ruido, sino que tiene una riqueza musical gigante: arreglos técnicos, secciones progresivas, polirritmias y melodías oscuras.



Jean-Pierre, para una persona que de pronto no consume metal extremo habitualmente pero decide darles la oportunidad el sábado, ¿cómo le recomiendan prepararse para el show?

Jean-Pierre Guzmán: Le recomendaría escuchar death metal de la vieja escuela y metal nacional. Esa es la base de nuestra musicalidad, combinada con las tendencias más modernas del technical death metal.

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Edward Parra: Exacto. Aunque hacemos un género veloz y complejo, nos preocupamos mucho por la composición y por crear riffs memorables que se le queden a la gente en la cabeza. Queremos que quien no esté familiarizado con el género se asombre con la ejecución técnica y la energía. El cartel del sábado está muy bien estructurado para los amantes de los sonidos fuertes.



Después de 20 años de autogestión y de lidiar con los procesos administrativos para clasificar, ¿qué consejo le dan a las agrupaciones emergentes que llevan años intentando entrar a convocatorias distritales?

J. P. G.: Constancia, disciplina y persistencia. No hay que bajar la guardia. A nosotros nos tomó 20 años de carrera y varias audiciones fallidas estar acá. Hay que seguir componiendo, sacando buen material y trabajando sin perder el foco.



E. P.: Y un detalle técnico crucial: tener el papeleo al día y ordenado. Registrar certificaciones de conciertos, hojas de vida y estar grabando constantemente. Muchas convocatorias exigen que la música no tenga más de 3 o 4 años de lanzada. Muchas bandas talentosas quedan descalificadas en el primer filtro administrativo simplemente por no leer bien los términos o llenar mal un formulario. Hay que dedicarle tiempo a la parte ejecutiva del proyecto.



Para cerrar, ¿qué viene para Solegnium después de este paso por el Parque Simón Bolívar?

J. P. G.: En noviembre estaremos tocando en un festival en Medellín. Tras cerrar esas fechas, entraremos de lleno al proceso de composición de nuevo material de estudio. Seguimos enfocados en promocionar nuestro más reciente álbum y abiertos a los escenarios que se sigan sumando tras el festival.



E. P.: Queremos invitar a todos los amantes del metal y a quienes quieran descubrir propuestas nuevas a que nos acompañen este sábado desde la 1:00 p.m. en el Escenario Plaza. Vayan con tiempo para superar los filtros de entrada y acompáñennos a celebrar 20 años de brutal death metal colombiano.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co