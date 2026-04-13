"No sientan miedo, sientan orgullo": Karol G en Coachella y su mensaje a los latinos

La cantante colombiana Karol G desplegó ritmo, coreografías, carisma y, sobre todo, un mensaje de empoderamiento latino durante su histórica actuación como estrella principal de Coachella, la noche de este domingo.



Convertida en la primera artista latina en liderar el cartel del festival que se celebra cada año en Indio, California, la intérprete se declaró "muy orgullosa" por un logro que, según reflexionó, tardó demasiado en llegar.

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"Hubo 27 años de este festival y es la primera vez que una Latina encabeza Coachella", expresó la bichota, quien agradeció a los artistas que la precedieron y allanaron el camino.

Con un ligero retraso, aparentemente causado por inconvenientes técnicos, la artista de 35 años inició su espectáculo con una introducción narrativa centrada en una mujer desafiada a encontrar su lugar en el mundo.



De inmediato, elevó la energía del escenario interpretando "Latina Foreva", tema destacado de su más reciente álbum Tropicoqueta, publicado el año pasado.



Ataviada con un biquini dorado, la cantante rubia bailó con guiños al estilo de su compatriota Shakira y, acompañada por un amplio cuerpo de bailarines, aprovechó al máximo el escenario, ambientado como cavernas de piedra.

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Durante el show, Karol G recorrió su repertorio con éxitos como "TQG", "Gatúbela", "Amargura" y "Tropicoqueta".

La artista compartió escenario con Mariah Angeliq para cantar "El Makinon", invitó a Becky G para interpretar el himno de empoderamiento "Mamiii" y recibió a Greg González, guitarrista de Cigarrettes After Sex, con quien estrenó una balada sobre el desamor.

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Además, incorporó un ensamble femenino de mariachis y sumó al reguetonero Wisin, quien desató la euforia del público con un popurrí de clásicos del género que incluyó "Noche de entierro" y "Rakata", entre otros.

El espectáculo de la cantante nacida en Medellín combinó fuegos artificiales, baile y sensualidad, así como una amplia diversidad musical: reguetón, salsa, bachata, pop, acordes rockeros e incluso funk brasileño. Todo ello acompañado de una fuerte conexión emocional con su público.

"Esto es para mis latinos que han estado enfrentando dificultades en este país últimamente. Estamos con ustedes", dijo la artista, antes de exhortar a los latinos a que "no sientan miedo, sientan orgullo".

Luego, vestida con los colores de la bandera colombiana, invitó a la audiencia —que respondió con entusiasmo— a "cantar desde el cora" la emblemática "Mi Tierra", de Gloria Estefan, una canción que honra las raíces y aborda el dolor de la migración.

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Desde temprano, algunos seguidores de la cantante comenzaron la jornada visitando el mercado de pulgas cercano al festival, promovido por la propia Karol G en sus redes sociales para impulsar marcas latinas en Estados Unidos.

"Me emociona mucho", dijo Cristina Medina entre lágrimas. "'Latina Foreva' significa fortaleza y orgullo de ser latino, y de apoyarnos una a la otra. Mira esta oportunidad que le dio a los latinos. Ella es muy especial", agregó.

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Medina asistió a la vendimia organizada por Bichota Records para replicar el estilo de la reguetonera y se mostró sorprendida al encontrarse con Duvan Foronda, maquillador de Karol G, quien acudió al evento para maquillar a las fans y promocionar su línea comercial.

Foronda atendió solicitudes y aplicó "mucho glitter, mucho brillo" a varias seguidoras.



Así ha sido festival de Coachella

El creador del big beat Fatboy Slim y el padrino del punk Iggy Pop también se presentaron en el Empire Polo Club de Indio, California.

Mientras Fatboy Slim mantuvo al público bailando durante dos horas, Iggy Pop, de 78 años, sacudió a sus fans con clásicos como "Lust for life", "The Passenger" y "Nightclubbing".

Al cierre de su presentación, el legendario músico abandonó el escenario dentro de un ataúd, entre la ovación del público.

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Más temprano, el colectivo Major Lazer animó el escenario principal con un set que incluyó a la rapera británica M.I.A., quien interpretó su emblemático tema "Paper planes".

El primer fin de semana de Coachella —que marca el inicio de la temporada de festivales en Estados Unidos— comenzó el viernes con Sabrina Carpenter como figura principal. La estrella del pop presentó su concepto "Sabrinawood", un homenaje al cine y a Hollywood, con la participación de figuras como Sam Elliott, Susan Sarandon y Will Ferrell.

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El sábado, tras intensas presentaciones del proyecto tecno-industrial Nine Inch Noize —resultado de la alianza entre Nine Inch Nails y el productor alemán Boys Noize— y de los rockeros neoyorquinos The Strokes, el canadiense Justin Bieber se reencontró con su público tras casi cuatro años alejado de los grandes escenarios.

Entre las apariciones sorpresivas del festival destacaron Billy Corgan, de Smashing Pumpkins, durante el set de Sombr; Jennifer López, junto al DJ francés David Guetta; y David Lee Roth, acompañado por Teddy Swims.

Coachella volverá el próximo fin de semana con un cartel prácticamente idéntico.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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