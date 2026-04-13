Ella es la modelo que sale en video de Christian Nodal y causa revuelo por su parecido a Cazzu

En redes sociales el nuevo video musical de Christian Nodal con su canción 'Un vals' está causando una fuerte polémica por el parecido de la modelo que aparece en el mismo con Cazzu, exnovia y madre de la hija del cantante mexicano. Al respecto ya hay varios pronunciamientos, tanto del artista como del director del video, pero los internautas no creen que esto sea una simple casualidad.

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Lo que causó revuelo en las plataformas es que Nodal estaba promocionando su nueva canción romántica y lanzó también el videoclip de la misma. En las imágenes llamó la atención que la pareja representada como protagonista de la historia tiene a una mujer que, en algunas partes de la canción, se ve "idéntica" a la exnovia del mexicano y en otros también a su esposa, Ángela Aguilar.



¿Quién es la modelo del video?

Se trata de Dagna Mata, conocida en redes sociales como Dagna Kills. La mujer nacida en el estado de México estudió comunicación visual y comenzó a ganar notoriedad en Instagram por su trabajo como fotógrafa. Con el tiempo también ha tomado relevancia en las redes sociales por sus contenidos sobre moda e identidad y, recientemente, participando como modelo en videos musicales.

Mata utilizó sus redes sociales para compartir su trabajo en la canción de Christian Nodal. "No me lo van a creer", escribió la mexiana al compartir parte del video en el que se le ve interactuando con su colega y el cantante. Sin embargo, con lo que no contaba la joven modelo e influencer es que lo que generaría revuelo de su participación sería su parecido con los intereses amorosos de Nodal, especialmente con la argentina.



En el video, según los internautas, Dagna da un aire a Ángela Aguilar con su estatura y corte de cabello; sin embargo, son los tatuajes de la mujer los que le dieron a las personas todo el parecido con Cazzu. Todo esto causó gran confusión entre el público, que no sabía interpretar si la canción romántica de Nodal estaba dedicada a su esposa o a su ex.



En diálogo con el programa El Gordo y La Flaca, la modelo mexicana reveló que todo el revuelo causado por su parecido con ambas mujeres ha generado problemas en el hogar Nodal Aguilar. "Han sido días Muy difíciles. Han pasado muchas cosas que yo no me esperaba. En realidad no sabía que yo iba a ser protagonista. Se me había informado que yo iba a ser como una chica que iba a estar bailando con otro chico, pero no como una protagonista", indicó la mujer.

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Cuando le preguntaron si sabía detalles de cómo se había tomado Ángela Aguilar la situación, la mexicana indicó que solo sabía que estaba mal. "Supuestamente a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella, pues está muy mal". También aseguró que Nodal no estuvo en ningún momento de la grabación junto a ella y su compañero.

Al tiempo le preguntaron su opinión sobre Cazzu y ella indicó que: "Me parece que es una artista súper talentosa y que está viviendo su propia lucha. Soy del team inteligencia que no fomenta el odio, que no fomenta este tipo de acusaciones en contra de otras mujeres, que simplemente hace las cosas por su trabajo. Somos artistas y me identifico simplemente con una artista que con su fuerza y su dedicación se ha logrado abrir puertas en esta industria".



¿Qué dijo Christian Nodal al respecto?

Nodal, por su parte, tan solo utilizó una historia de Instagram para reaccionar a la polémica formada por su más reciente video musical. Sorprendió entre las palabras del mexicano que dio a entender que no tenía conocimiento de cómo iba a ser el video y que, aparentemente, las decisiones sobre su música y sus productos no están en sus manos.

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"No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz que es lo único que me queda, siempre estará con ustedes", escribió.

Al mismo tiempo, Juan Antonio Barbazán, director del video, se pronunció asumiendo la responsabilidad por la elección de la modelo y pidió disculpas públicas a Ángela Aguilar. "Nosotros buscábamos actrices mexicanas en España, que tampoco es tan fácil conseguir. Simplemente nos pasaron el perfil de Dagna nos encajó y por eso la elegimos", explicó en un primer momento el director y aseguró que no hubo ninguna estrategia en el look de la modelo.

Barbazán también confirmó que en ningún momento se le presentó la propuesta del video a Christian Nodal. "Lo único desde aquí, pedirle disculpas a Ángela por si se ha sentido ofendida o algo por el estilo por este error es lo que nos queda pedirle disculpas a ella también y nada más", concluyó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL