Novio de Beba, expulsada del Desafío XX, salió defenderla y envió mensaje a sus críticos

Luego de la expulsión de Valerie de la Cruz, también conocida como Beba, del Desafío XX, su novio Andrés Gómez entró a la polémica y habló sobre la eliminación de su pareja del programa de Caracol Televisión.

>> Vea también: Beba reaparece tras ser expulsada del Desafío XX: “Tengo muchas cosas por cambiar”

Gómez dijo que el capítulo del Desafío en donde eliminaron Beba "fue complicado, se vivieron muchos altibajos, muchas emociones y muchas cosas como opiniones encontradas. Unos la apoyaron, otros no. Me gusta y es respetable. Mientras las cosas se hagan con respeto no hay lío”.

También indicó que “mi mensaje desde ya es que estamos en un programa de televisión, de entretenimiento, y van a mostrar ciertas cosas que van a tocar tus emociones. Es ahí donde estamos frente a un dispositivo, donde no le hablamos a una persona de carne y hueso”.

Publicidad

Por último, Andrés Gómez le envió las gracias “a todas las personas que apoyan a Beba, a las personas que dicen ‘he pasado en la vida por momentos así, me identifico contigo’” y también a quienes no están de acuerdo con la ahora exparticipante del Desafío XX.

“Aclaro, hay cosas que corregir. Gracias a todos los haters, gracias a todas las personas que apoyan a Beba. Les digo una cosa, los que no apoyan nos están ayudando a ser más reconocidos”, puntualizó Andrés.

Publicidad

>> Noticias sobre el Desafío XX: Beba no pudo con Andrea Serna: así paró en seco la presentadora a la participante