Murió el primer amor de Diomedes Díaz y madre de su primogénita: esto se sabe

Fanáticos del vallenato y de Diomedes Díaz despiden ahora a una de las mujeres que ocupó el corazón del cantante. Se trata de Bertha Rosario Mejía Acosta, quien tenía un lugar especial en la historia amorosa del Cacique de La Junta, pues fue su primera novia y el amor de su juventud, además fue con ella que tuvo a su primogénita Rosa Elvira Díaz Mejía.



Lo que se sabe sobre la muerte del primer amor de Diomedes

La noticia del fallecimiento de Mejía Acosta se confirmó a través de la prensa local, el diario regional El Pilón, en donde se señaló que la mujer llevaba varios días bajo observación médica a causa de una neumonía. Según los reportes, murió en la Clínica del Cesar este 1 de julio en horas de la madrugada.

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Los familiares de Bertha Mejía informaron que sus honras fúnebres se llevarán a cabo en La Junta, lugar en el que nació y en el que creció su amor por Diomedes Díaz.



La vida de Diomedes Díaz y Bertha Mejía juntos

Aunque siempre prefirió mantenerse alejada de la vida pública, los seguidores de Diomedes Díaz siempre han tenido muy claro quién era Bertha Mejía en la vida del cantante vallenato. En algunas ocasiones, después de la muerte del artista, la mujer accedió a dar entrevistas y contar detalles de cómo conoció a Diomedes y empezó su relación con él.

Tanto Bertha Mejía como Diomedes Díaz nacieron en La Junta, La Guajira, lo que los llevó a conocerse desde muy jóvenes, siendo ella la mujer que lo acompañó y apoyó en sus primeros años buscando convertirse en un gran artista. Según contó la mujer hace algunos años al periodista Juan Rincón Vanegas, su historia de amor con El Cacique de La Junta comenzó en medio de una fiesta en su pueblo natal.



A pesar de que la relación no contaba con la aprobación de la familia de Bertha Mejía, los dos jóvenes en ese momento decidieron seguir con su romance y enfrentarse a los contradictores. Mientras seguían viéndose a escondidas, su amor creció y dio como fruto a su primogénita Rosa Elvira Díaz, quien llegó a la vida de Bertha cuando esta apenas tenía 17 años.



La mujer recordó que en ese entonces, sus papás seguían rechazando su relación, tanto así que tuvo que llevarle a la bebé a escondidas para que la conociera. “La alegría por el nacimiento de su primera hija fue grande. Un día tuve que volarme un ratico de la casa para que Diomedes conociera a Rosa Elvira y él le regaló unos areticos de oro”, contó.

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El amor entre ambos dejó muestras en la obra del Cacique de La Junta, pues Bertha fue la musa detrás de temas como 'Cariñito de mi vida' y ‘El aguinaldo’. Sin embargo, su relación no duró para siempre y todo se terminó cuando luego de que Bertha le confesara al cantante que su prima, Patricia Isabel Acosta, estaba enamorada de él. Tiempo después el cantante iniciaría una relación con esa mujer, a quien convirtió a su esposa y con quien estuvo por 17 años, siendo ella la madre de Rafael Santos, Luis Ángel, Diomedes de Jesús y Martín Elías.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co