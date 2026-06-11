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Memes que dejó la inauguración del Mundial 2026: carro de cartón de J Balvin, cara de Mudau y más

Las redes sociales no perdonan y captaron momentos épicos de la ceremonia del Mundial, como Shakira bailando merengue en la cancha junto a su hermano y hasta dos labubus. Estos fueron los memes más virales.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Memes que dejó la inauguración del Mundial 2026: carro de cartón de J Balvin, cara de Mudau y más
Memes que dejó la inauguración del Mundial 2026: carro de cartón de J Balvin, cara de Mudau y más -
Redes sociales

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026, celebrada el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, no solo marcó el inicio del torneo más importante del fútbol, sino también el arranque de una intensa conversación digital. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de reacciones, bromas y comparaciones que dieron forma a una ola de memes que acompañó cada momento del espectáculo.

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El evento contó con presentaciones musicales de artistas como Shakira, J Balvin, Belinda, Maná y Los Ángeles Azules, además del himno oficial interpretado por la artista colombiana junto a Burna Boy. Sin embargo, más allá del despliegue artístico, fueron los detalles del show los que detonaron la creatividad de los usuarios, quienes replicaron escenas en formato meme en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Los memes que dejó la inauguración del Mundial 2026

Uno de los primeros bloques de memes estuvo ligado a la emoción del inicio del Mundial. Frases virales como “Hoy empieza el Mundial, todo es felicidad” o “Es hoy, es hoy” fueron compartidas con imágenes que reflejaban la expectativa de los aficionados en la previa del partido inaugural.

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En paralelo, surgieron publicaciones que comparaban lo que el público esperaba con lo que finalmente se vio sobre el escenario. Estas piezas utilizaron plantillas populares para expresar sorpresa o desencanto, especialmente en torno al desarrollo del espectáculo. La discusión se amplificó con comentarios que contrastaban la ceremonia de 2026 con ediciones anteriores.

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La participación de Shakira fue uno de los principales temas de conversación en redes sociales en torno al inicio del Mundial. La intérprete de 'Dai Dai' recibió reacciones positivas que destacaron su permanencia como figura recurrente en este tipo de eventos, consolidando su presencia en la historia de las inauguraciones mundialistas. Los memes giran en torno al orgullo de los colombianos al ver la participación de Shakira en otro Mundial de la FIFA. Además, destacó el momento en el que la cantante barranquillera bailó merengue con su hermano.

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El “auto de cartón” de J Balvin

Otro momento que generó una ola de memes fue la presentación de J Balvin. La escenografía que acompañó su show, particularmente un vehículo utilizado en escena, fue calificada por usuarios como un “auto de cartón”, lo que desató comparaciones y bromas en redes.

A partir de ello, surgieron memes que lo asociaban con trabajos escolares o producciones improvisadas, mientras otros lo vinculaban con referencias televisivas populares.

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Los “labubus”, inesperados protagonistas

Entre los detalles que captaron la atención digital también aparecieron los llamados “labubus”, figuras o elementos presentes durante la ceremonia que fueron detectados por usuarios y rápidamente convertidos en objeto de memes.

Las publicaciones hicieron referencia a su aparición de manera inesperada, con comentarios humorísticos y comparaciones visuales que circularon ampliamente. En algunos casos, los usuarios destacaron su presencia como uno de los momentos más curiosos del evento, lo que impulsó su viralidad en redes sociales.

La cara de Mudau: otro momento viral

Más allá del espectáculo artístico, el partido inaugural también dejó material para los memes. Uno de los momentos más comentados fue la reacción del jugador Mudau cuando el árbitro Sampaio le hablaba durante el encuentro entre México y Sudáfrica. La expresión del futbolista, captada por la transmisión, fue ampliamente compartida en redes sociales, donde los usuarios la convirtieron en plantilla para representar situaciones cotidianas.

Otro grupo de memes estuvo centrado en la experiencia del público. Desde el entusiasmo por el inicio del torneo hasta situaciones cotidianas relacionadas con ver el partido, los usuarios compartieron contenidos que retrataron la vivencia colectiva del Mundial. También circularon publicaciones que comparaban cómo diferentes generaciones reaccionaban al espectáculo, especialmente en hogares donde la ceremonia se compartió en familia.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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