La familia del actor Fabián Ríos, reconocido por su papel de Albeiro en la producción de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', sigue creciendo. A través de sus redes sociales y con un emotivo video en el que está acompañado por su esposa, la pareja confirmó la dulce espera de su tercer hijo. La noticia llega luego de que años atrás los esposos perdieran un bebé y creyeran que ya no podrían tener más hijos.



Así anunciaron Fabián Ríos y Yuly Ferreira la dulce espera

Meses atrás la pareja había dado pistas sobre la posible llegada de un tercer bebé; sin embargo, la confirmación llegó con un video especial en sus redes sociales y una entrevista exclusiva con la revista People en español. "Bendito sea Dios que nos cruzó hace 27 años cuando apenas éramos estudiantes de lo que hoy nos da de comer, bendito sea Dios que hemos vencido tormentas, batallas, guerras, bendito sea Dios por que hoy celebramos nuestro regalo, nuestro próximo nacimiento que Dios eligió este hogar para que aquí viva, bendito sea por siempre Dios", escribió Ríos en su publicación.

La noticia del tercer bebé llegó en un momento muy especial para la pareja y para la carrera del actor. En primera medida, Ríos y Ferreira están celebrando sus 27 años de relación; mientras que en la carrera del intérprete se celebra el estreno de la última temporada de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'.

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En entrevista con el medio internacional, la pareja de actores recordó con nostalgia el momento en el que pensaron que no podrían tener más hijos. "Tuvimos una pérdida", señaló Yuly Ferreira y agregó que "realmente, nosotros pensamos que ya Dios había dicho no: ‘Ya se quedan con Lucía y con David’. Nosotros dijimos: ‘No, creo que Dios está diciendo que no, ya descansemos, no insistamos más en tener un hijo’".



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Ríos, por su parte, señaló que el día que su esposa le pidió que la acompañara a comprar una prueba de embarazo pensó que le estaba haciendo una broma. "La última vez que visitamos al médico fue hace tres años, y ahora que lo vimos me dice: ‘Qué peligro’. Yo voy a abrazarlo ... A mí me da más fortaleza para poder sacarlos adelante, aprender más, empoderarme más para que sean seres humanos de bien. Me encanta", señaló el famoso.

El actor también resaltó que la noticia no solo ha sido positiva para ellos, sino también para Lucía y David, quienes están emocionados por saber si tendrán un hermano o hermana. "David quiere un niño y Lucía quiere una niña. Exactamente, David se puso muy contento, inmediatamente abrazó la barriguita, y Lulú pues ni hablar. Lulú encantada porque dice: ‘Ay, bueno, si es niña le vamos a poner moñitos, la vamos a vestir como tú me vestías a mí, como una muñeca’", señaló la entrenadora.

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Yuly Ferreria reveló que a lo largo de los primeros meses ha estado muy pendiente de cada detalle y acompañada por los médicos; algunos de los primeros malestares y síntomas que presentó fue la aversión a algunos alimentos que normalmente consumía. Tras el anuncio, los famosos han recibido muchos mensajes y comentarios con buenos deseos para el embarazo que avanza y el bebé que viene en camino, emocionando a la familia Ríos Ferreira.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co