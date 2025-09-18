En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Quién fue Chester Bennington? La voz que marcó a una generación con Linkin Park

¿Quién fue Chester Bennington? La voz que marcó a una generación con Linkin Park

Han pasado ocho años desde la muerte de Chester Bennington, vocalista de Linkin Park y uno de los músicos más reconocidos a nivel internacional a inicios de los 2000.

Por: María Paula González
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Chester Bennington
Chester Bennington fue integrante de Linkin Park -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad