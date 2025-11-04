Raúl Ocampo recuerda dolorosos momentos con Alejandra Villafañe: "Yo me iba a llorar a la ducha"

Raúl Ocampo compartió una reflexión profunda sobre el proceso de duelo que ha vivido tras la muerte de Alejandra Villafañe, actriz con quien sostuvo una relación cercana. En una entrevista para el podcast 'Los hombres sí lloran' de Juan Pablo Raba, el actor abordó los momentos más difíciles que enfrentó durante la enfermedad de su pareja, así como las emociones que lo acompañaron en ese periodo. La conversación giró en torno a la forma en que el dolor se manifiesta, cómo se vive en silencio y qué enseñanzas deja una pérdida tan significativa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante el diálogo, Raúl Ocampo relató que, en los días más complejos del tratamiento de Alejandra, solía buscar espacios privados para expresar su tristeza. Uno de esos lugares era la ducha de su casa. Allí, según explicó, se refugiaba para llorar sin ser escuchado. Su intención era evitar que Alejandra notara el impacto emocional que él estaba experimentando. Esta decisión, aunque motivada por el deseo de protegerla, también reflejaba una dificultad para compartir el dolor abiertamente.



Raúl Ocampo lloraba en la ducha para que Alejandra Villafañe no lo escuchara

"Yo me iba justo a la ducha a chillar para que no sonara y ella no pudiera escuchar, pero un día todo cambió. Yo me siento en la cama y se me viene el sentimiento de decir ‘Yo quiero que pase un milagro’, pero lo que piensa mi mente no me está ayudando. ¿Cómo le inyectas fe y esperanza a algo que no sientes que tenga tanta esperanza?", expresó el actor.

Fue entonces cuando Alejandra, al notar su estado, se acercó y le preguntó si volvería a llorar en la ducha. Esa pregunta, según el actor, lo confrontó con la necesidad de dejar de ocultar sus sentimientos: "Cuando siento que todas las emociones van a venir y me voy a parar, escuché: ‘Príncipe’, y no me puedo voltear porque tengo los ojos aguados, y me dice ‘¿Vas a volver a llorar en la ducha?’... yo empecé a sentir todo".



A partir de ese instante, ambos decidieron enfrentar el dolor juntos. Raúl Ocampo relató que tomó la mano de Alejandra, la abrazó y comenzaron a llorar sin contenerse. Este acto, lejos de ser una muestra de debilidad, se convirtió en una forma de reconocer la importancia del presente. Para él, ese momento marcó un punto de inflexión en su manera de vivir el duelo. Ya no se trataba de esconder las emociones, sino de compartirlas y permitir que fluyeran como parte del proceso.



La entrevista también abordó el impacto que tuvo Alejandra en la vida de Raúl. Él destacó que su pareja fue una influencia constante, no solo en lo emocional, sino también en lo personal. La relación que compartieron dejó huellas que siguen presentes, incluso después de su fallecimiento. Ocampo expresó que, más allá de la ausencia física, lo que permanece es la energía, los recuerdos y las enseñanzas que ella dejó.

Publicidad

¿Qué pasó con Alejandra Villafañe?

Alejandra Villafañe falleció el 21 de octubre de 2023 a los 34 años, luego de enfrentar una enfermedad que fue diagnosticada cinco meses antes. La actriz colombiana compartió públicamente que había sido diagnosticada con cáncer el 12 de mayo de ese mismo año. Aunque en un principio no reveló detalles específicos sobre el tipo de cáncer, posteriormente informó que los tumores estaban localizados en ambos senos y en el ovario derecho.

Durante el proceso, Villafañe se sometió a cirugías para extraer los tumores. En sus redes sociales, describió estas intervenciones como momentos de transformación personal. A pesar de que la cirugía fue exitosa, también reconoció que hubo complicaciones que afectaron su recuperación. En julio, confirmó que iniciaría una serie de procedimientos médicos para tratar la enfermedad, incluyendo quimioterapia. Sin embargo, su estado de salud se deterioró rápidamente. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su padre, Santiago Villafañe, a través de una publicación en redes sociales. La muerte de Alejandra generó múltiples reacciones en el mundo del entretenimiento colombiano.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL