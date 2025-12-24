Exhumorista de Sábados Felices se fue para EE. UU. por temas de seguridad

A través de sus redes sociales, el humorista Alerta sorprendió a sus seguidores con un video en el que anunciaba que ahora está viviendo en los Estados Unidos. El exhumorista de Sábados Felices detalló que tomó la decisión de radicarse fuera de Colombia tras vivir algunas experiencias de inseguridad en el país.



¿Por qué se fue Alerta del país?

Juan Ricardo Lozano, nombre de pila del humorista conocido como Alerta o El Cuenta Huesos, apareció en un nuevo video publicado en sus redes sociales en el que señaló que ha decidido quedarse en el país norteamericano. Esto luego de que hace varias semanas el humorista hiciera publicaciones probando comidas y experiencias en ese país.

"Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país Colombia un poco inseguro, vamos a empezar el Año Nuevo y a empezar una nueva vida en los Estados Unidos. Nos vamos a quedar acá un rato, pero vamos a seguir luchando por nuestro país desde acá. Colombia, te queremos", expresó el humorista en la grabación.

Efectivamente, desde hace varias semanas Alerta se encontraba en Estados Unidos y estaba publicando videos con chistes y compartiendo experiencias. Ahora se puede ver que más que un viaje de ocio o trabajo publicitario, Lozano estaba estableciendo su vida y la de su familia fuera de Colombia.



En los comentarios hubo opiniones divididas sobre la decisión del famoso humorista colombiano de abandonar el país, algunos lo felicitaron por su determinación y otros lo cuestionaron por creer que desde EE. UU. podrá seguir luchando por Colombia. "Cuando se ama con el corazón no se abandona"; "Bienvenido a este país lleno de oportunidades"; "Goza la vida, lo mereces"; "El inicio puede ser abrumador, confuso, exigente, desafiante… pero nadie cruza fronteras sin sentir dolor y un poco de confusión", le escribieron algunos.

Precisamente, en una reciente entrevista con La Corona TV, Alerta reveló una situación de inseguridad que vivió en Bogotá y que, ahora muchos interpretan, habría llevado al famoso a tomar la determinación de irse del país. El humorista que trabajó varios años en Sábados Felices aseguró que vivió un presunto intento de secuestro en la capital, luego de tener varias irregularidades en una presentación privada.

“La situación es que fuimos contratados por un supuesto empresario y, a partir de la negociación que hizo con la manager, empezamos a sentir algunas inconsistencias y se activó nuestro plan de seguridad (…) No lograron su objetivo, el cual considero hace parte de un falso servicio“, aseguró en el programa.

Lozano detalló que su equipo de trabajo recibió una petición para una presentación privada del humorista y, como lo manejan normalmente, empezaron a gestionar el proceso de agenda y transporte necesario. Les llamó la atención que el show no era en un lugar habitual para eventos o presentaciones en vivo, pero definitivamente los cambios de última hora del lugar y exigencias extrañas para el equipo y Alerta, decidieron cancelar esta oferta.

Aunque por fortuna no le pasó nada al famoso ni a su equipo, la situación si generó una alerta de seguridad en el trabajo de Alerta. Tras esto, todo parece indicar que Alerta empezó a plantearse la posibilidad de irse de Colombia y buscar oportunidades en Estados Unidos.

