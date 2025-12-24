Pat Finn, actor de Friends y The Middle, murió a los 60 años

Se ha confirmado que el actor y comediante Pat Finn falleció a los 60 años en la noche del pasado 22 de diciembre, luego de una batalla contra el cáncer que llevó de manera privada. La información la confirmó la familia del famoso a TMZ.



¿De qué murió Pat Finn?

Finn, recordado por personajes estelares en series estadounidenses como 'Friends', 'The Middle' o 'Seinfeld', murió en su casa en Los Ángeles, rodeado por su familia. Los seres queridos del famoso confirmaron que llevaba varios años luchando contra el cáncer, aunque no confirmaron el tipo.

TMZ retrató que hay reportes de años atrás que dan a entender que Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga. Además, que en 2022 el actor entró a remisión, pero la enfermedad regresó recientemente, hizo metástasis y se propagó por su cuerpo.

Tras confirmarse su fallecimiento, amigos y colegas de Finn manifestaron en redes sociales su desconsuelo. "No me gusta ser de los que publican fotos con famosos que pasan desapercibidos. Pero este tipo no era solo una celebridad para mí. Era un amigo", escribió el comediante Jeff Dye.



Brian Stack, escritor, manifestó por su parte que "me rompe el corazón el fallecimiento de nuestro querido amigo Pat Finn. Era tan amable como divertidísimo". El actor dejó a su esposa Donna, con quien se casó en 1990, y sus hijos, Cassidy, Caitlin y Ryan.



Última publicación de Pat Finn

Al conocerse la noticia de la muerte de Finn, muchos de sus seguidores llegaron a las redes sociales del actor para manifestar sus condolencias y se encontraron con una desgarradora última publicación. La última vez que el famoso de ‘Seinfeld’ apareció en Instagram fue el 29 de septiembre con un par de fotos mostrando el antes y después de él y su esposa, luego de 35 años de matrimonio.



Pat Finn utilizó por última vez sus redes sociales para celebrar el aniversario con Donna Finn, su esposa. "¡Wow, 35 años! ¡'Afortunado' se queda corto para describir lo que es estar casado con tu mejor amiga y el amor de tu vida! Gracias por todos estos años de amor y risas. ¡Esperando todos los años por venir!", escribió el famoso.



¿Quién era Pat Finn?

Nacido como Patrick Cassidy Finn el 31 de julio de 1965 en Evanston, Illinois, su ADN artístico se gestó en el corazón del Medio Oeste. Sin embargo, antes de los guiones y las cámaras, se interesó por el deporte. Durante su etapa en la Universidad de Marquette, Finn no solo estudió, sino que forjó una amistad que marcaría su vida: fue compañero de equipo de rugby y roommate de otra leyenda de la comedia, Chris Farley.

Ambos compartieron sus primeros años de lucha creativa en Chicago, integrándose a la prestigiosa compañía The Second City. Fue en este semillero de talentos donde Finn pulió su capacidad de improvisación, una herramienta que se convertiría en su sello distintivo dentro de la industria.

La trayectoria de Pat Finn es un viaje por la historia de la televisión moderna. A principios de los 90, los espectadores lo conocieron en Seinfeld interpretando al legendario Joe Mayo. Incluso en el universo de Friends, Finn dejó su marca en el icónico episodio doble de realidad alternativa "The One That Could Have Been", interpretando al Dr. Roger, el novio de Monica Geller en esa línea temporal paralela.

No obstante, su papel más entrañable llegó en 2011 con The Middle. Durante siete años, Finn dio vida a Bill Norwood, el vecino afable y optimista que servía de contrapunto perfecto a la caótica vida de los Heck. También mostró su versatilidad como Phil Jr. en Murphy Brown y como Dan Coleman en The George Wendt Show.

