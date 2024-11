Karina, la exmodelo que resultó en las calles, ya está en rehabilitación: "Su vida va a cambiar"

Después de haber sido una figura prominente en las pasarelas y caer en el abismo de la drogadicción, Ingrid Karina Sánchez, conocida por su lucha en las calles de Medellín, ha comenzado un nuevo capítulo de su vida. Tras ser rescatada por la Fundación Yonathan Forero , Karina ahora se encuentra en un proceso de rehabilitación, apoyada por su familia, amigos y un equipo de profesionales dispuestos a darle la oportunidad de reconstruir su vida.

Nacida en Ocaña, Norte de Santander, Ingrid Karina fue una modelo prometedora que, en su juventud, vivió rodeada de lujos y éxito. A lo largo de su carrera, trabajó con varias agencias de modelos de renombre y habló en diversas ocasiones sobre su amor por las pasarelas. En sus años de gloria, se destacaba por su belleza, fluidez en 7 idiomas y su historia como mujer internacional.

"Hablo siete idiomas, tengo tres nacionalidades, pero de momento, aquí en estas calles, no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Y hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo", dijo en un video compartido por la creadora de contenido Andreitha Moreno.

Así lucía Karina cuando era modelo - TikTok: @ingridkarinamodelo

Karina ha tenido una vida muy dura

Sin embargo, la vida de Karina dio un giro inesperado cuando enfrentó tragedias personales que la llevaron a las calles, pues en el video que se viralizó, la mujer que asegura ser modelo de talla internacional, confesó que la pérdida de su hija y los abusos sufridos en su matrimonio la sumergieron en una profunda depresión que, con el tiempo, derivó en el consumo de drogas. “Probé el bazuco, pero hay más dolor en el bazuco que en cualquier otra cosa”, compartió en el video que se viralizó, en el que también aseguró ser modelo de Stock Models.

Karina sigue siendo una mujer inteligente, habladora y sensible, que lucha por encontrar un camino hacia la sanación. "Había dedicado 20 años de mi vida a mis hijos, pero ahora estoy perdida", afirmó, mostrando el dolor que aún lleva consigo por las decisiones tomadas en su vida.

Karina no logra comprender que está recibiendo ayuda

A raíz de la difusión de su historia, Ingrid Karina recibió el apoyo de la Fundación Yonathan Forero, que, con la ayuda de amigos de la infancia y su familia, logró rescatarla de las calles de Medellín. La fundación estaba con Andreitha Moreno el día que la creadora de contenido compartió su historia en redes sociales y desde entonces han tratado de ayudarla en su proceso de sanación y recuperación. La rehabilitación de Karina, según explicó la fundación, está siendo un proceso involuntario, puesto que Karina se niega a que la ayuden; sin embargo, está recibiendo la atención que necesite por solicitud de sus familiares, quienes también firmaron un permiso para que la organización sea la encargada de su proceso y por tanto, de su futuro.

“De este caso nos dimos cuenta con Andreitha Moreno, yo trabajo de la mano con ella. Eran horas de la noche en un sector muy vulnerable, que es debajo del puente peatonal de la plaza minorista. Estábamos ahí cuando ella se nos acercó pidiéndonos algo de comer y, ella quería que alguien la escuchara, así que nos contó su historia”, relató un vocero de la Fundación Yonathan Moreno a Noticias Caracol en vivo. Después de resistirse a la ayuda que en un principio le brindó la entidad, Karina fue llevada a una de las instalaciones de la fundación, donde actualmente recibe apoyo psicológico, espiritual y social.

“Está en un lugar donde su vida va a empezar a cambiar. Es un proceso largo, pero con fe y con ayuda de su familia, amigos y de Dios, tenemos la certeza de que podrá salir adelante”, afirmó el vocero. El proceso ha sido complicado, ya que Karina sigue desorientada. "No asimila todavía su proceso, la etapa que va a empezar en su vida. Todo es de tiempo, es de ella empezar a meditar, a aceptarse y a trabajar en su autocuidado y proyecto de vida", explico en la entrevista.

“Va a conseguir apoyo psicosocial, le estamos brindando alimentación, cama, ayuda espiritual, va a recibir atención psicológica. También va a tener procesos de recreación", agregó la fundación.

Karina se encuentra desorientada en el proceso de rehabilitación - @andreiitha_moreno9

Sus familiares y amigos la han ayudado

El papel de la familia ha sido fundamental en este proceso. El apoyo de quien dice ser su hijo, aunque distante, sigue siendo una motivación importante para Karina. A pesar de la difícil situación, Juan Antonio ha estado trabajando para ayudarla, en la medida en que las circunstancias lo permitan.

"Muchos me han preguntado que si he podido hablar con ella, que si la he buscado, y hasta ahora no he podido, pero lo más seguro es que hoy lo logre y por aquí les contaré cómo está", señaló en un video que compartió por redes sociales Juan Antonio. En este video también explico que creó esa cuenta para que cuando ella salga de rehabilitación pueda contar su historia a todas las personas que han estado al tanto de su caso.

"Hay que tener en cuenta que recuperarse de una adicción es un camino muy largo y muy difícil, que espero que mi mamá pueda lograr con nuestra ayuda. Espero que todo esto se pueda resolver favorablemente", dijo el joven.

Hijo de Karina, exmodelo que terminó como habitante de calle en Medellín @ingridkarinamodelo

"Muchos adictos, cuando se recuperan, vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo. Ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado. Entonces me gustaría darle esta cuenta apenas se recupere, con un número importante de seguidores, para que tenga de qué mantenerse y pueda contar su vida", concluyó el hijo de Karina.

La mujer también ha contado con el respaldo de Fabián, un amigo de infancia que se comprometió a apoyarla. Este gran compañero habló con la entidad que ahora le está ayudando a Karina y les pidió que ayudarán a su amiga. La mujer vive en un hotel que es propiedad de Fabián, según explicó la fundación a Noticias Caracol.

La Fundación Yonathan Moreno, que opera de manera privada, ha recibido el apoyo de varias personas que han querido contribuir a la causa, pero las ayudas monetarias que han recibido han sido de los familiares de Karina, quienes desean verla mejor, confiando en sí misma y con una nueva y renovada vida.

"Es un proceso de tiempo, pero estamos convencidos de que Karina tiene todo para salir adelante, con el apoyo de su familia, la fundación y el amor que muchas personas le están brindando", puntualizó la fundación.