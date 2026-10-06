Ryan Castro abre nueva oportunidad VIP para su concierto 'Awooween' agotado en El Campín

Tras lograr un rotundo 'Sold out' en apenas hora y media desde la apertura de boletería, la expectativa por el concierto 'AWOOWEEN' de Ryan Castro ha alcanzado su punto máximo. Pensando en miles de fanáticos que se quedaron por fuera de la venta inicial y buscan una alternativa oficial segura frente al riesgo de la reventa, el artista paisa anunció una oportunidad VIP limitada para vivir la noche del 31 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Se trata de una nueva oportunidad para los que no alcanzaron sus entradas, con la oportunidad exclusiva de acceder a algunos beneficios y no perderse la celebración junto al artista.



¿En qué consiste la experiencia VIP?

La Awooween Xperience ha sido diseñada como un paquete integral enfocado en la comodidad, el acceso preferencial y el disfrute VIP desde el primer instante del evento. Más allá de un pase tradicional, esta modalidad busca ofrecer un beneficio diferenciador dentro de la localidad más codiciada del estadio: Gramilla VIP, la cual contará con un imponente montaje escénico en formato 360 grados.

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El paquete incluye los siguientes beneficios exclusivos:



1 Boleta para Gramilla VIP: Entrada general para ubicarse en la localidad más cercana y envolvente del escenario.

Entrada general para ubicarse en la localidad más cercana y envolvente del escenario. Early Entrance: Ingreso anticipado antes de la apertura general de puertas, permitiendo a los asistentes acomodarse tranquilamente y disfrutar del ambiente previo.

Ingreso anticipado antes de la apertura general de puertas, permitiendo a los asistentes acomodarse tranquilamente y disfrutar del ambiente previo. Servicios Sanitarios Preferenciales: Acceso a baños exclusivos dentro del recinto para evitar largos tiempos de espera.

Acceso a baños exclusivos dentro del recinto para evitar largos tiempos de espera. Souvenirs Oficiales del Evento: Incluye un lanyard conmemorativo oficial de AWOOWEEN y un souvenir de edición limitada reservado únicamente para quienes adquieran esta experiencia.

Es fundamental tener en cuenta que al adquirir la Awooween Xperience, la plataforma emite dos boletas. La primera corresponde al acceso a la localidad de Gramilla VIP y la segunda activa las comodidades VIP del paquete. Ambas entradas funcionan de manera conjunta, por lo que la boleta de experiencia por sí sola no constituye un boleto de ingreso al escenario.



¿Precio y cuál es el canal oficial de acceso?

Para prevenir fraudes, estafas y la compra a revendedores informales, la organización ha habilitado este beneficio únicamente mediante el operador boletero autorizador, TuBoleta.



Precio total: $1.129.100 COP (valor final con servicio e impuestos incluidos).

(valor final con servicio e impuestos incluidos). Restricción de edad: Por tratarse de un sector con consumo de bebidas y dinámicas de fiesta en gramilla, la localidad y experiencia están habilitadas exclusivamente para mayores de 18 años .

Por tratarse de un sector con consumo de bebidas y dinámicas de fiesta en gramilla, la localidad y experiencia están habilitadas . Disponibilidad: Esta opción cuenta con unidades limitadas hasta agotar el aforo reservado.

Las compras pueden procesarse de forma digital a través del portal oficial del evento en TuBoleta utilizando medios de pago nacionales e internacionales.



Detalles del evento

El concierto se ha proyectado como una de las fiestas urbanas más grandes de Bogotá para el cierre del año. La cita para todos los asistentes disfrazados y seguidores del 'Cantante del Ghetto' está confirmada bajo las siguientes coordenadas:

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Fecha: Sábado, 31 de octubre de 2026.

Sábado, 31 de octubre de 2026. Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá.

Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá. Apertura de puertas / Hora fijada: Desde las 6:00 p. m.

Desde las 6:00 p. m. Productora a cargo: Breakfast Live.

Con este anuncio, Ryan Castro reafirma su arraigo festivo en Bogotá durante la noche de Halloween, convirtiendo el histórico coloso de la 57 en una pasarela gigante de disfraces, reguetón y perreo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co