Revelan informe preliminar de Aerocivil sobre accidente de Yeison Jiménez en Paipa: nuevos hallazgos

Se conoció el informe preliminar completo del accidente en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez y otras cinco personas el pasado 10 de enero en el aeropuerto Juan José Rondón del municipio de Paipa, en Boyacá. La avioneta se incendió pocos minutos antes de despegar, causando la muerte de sus ocupantes de manera instantánea.

Según el informe, conocido por Blu Radio, la aeronave, una Piper PA-31-325 Navajo, matrícula N325FA, había tenido una actividad operacional intensa en los días previos al accidente, tras haber sido sometida a un "cambio de anillos a tres cilindros y el cambio de magnetos” en el motor izquierdo, como parte del mantenimiento.

El 9 de enero de 2026, un día antes del siniestro, el avión realizó un vuelo de prueba desde el aeródromo Olaya Herrera de la ciudad de Medellín, el cual se desarrolló sin novedades, al igual que dos vuelos posteriores entre Medellín, Bogotá y Paipa.



Información del vuelo en el que viajaba Yeison Jiménez

Sobre el vuelo programado en el que viajaba Yeison, se indicó que iba a viajar a "una velocidad estimada de 160 nudos, una altitud prevista de 12.500 pies y una autonomía de tres horas y media. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 05 y, aproximadamente a las 16:09, hora local, comenzó la carrera de despegue".



"Tras el despegue, la aeronave perdió altura y colisionó contra el terreno, produciéndose fuego postimpacto”, indicó el informe de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (Diacc) de la Aeronáutica Civil. La avioneta sufrió "daños estructurales severos" y los seis ocupantes presentaron "lesiones de connotación fatal". El accidente, por otro lado, ocurrió en condiciones de luz diurna y meteorología visual, sin evidencia de tormentas, cortantes de viento o fenómenos convectivos en el área, es decir que no se presentaban "fenómenos meteorológicos severos".



El informe preliminar, si bien no ahonda en las causas del siniestro, afirmó que no hay registro de un incendio anterior al impacto: “No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que denotaran un fuego preimpacto”. Por lo tanto, de acuerdo con lo descrito por Blu Radio, el incendio se originó posteriormente, cuando la ruptura de la estructura afectó los tanques de combustible.

Noticia en desarrollo...

