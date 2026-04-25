Sara Corrales reveló que tuvo una complicación en su embarazo: “No era ideal llegar así al parto”

La actriz Sara Corrales, recordada por su papel en Vecinos, compartió con sus seguidores un difícil episodio que vivió durante su embarazo, debido a una complicación relacionada con el cordón umbilical de su bebé.

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A través de sus redes sociales, la artista ha documentado cada etapa de su embarazo, incluyendo los controles médicos y su evolución. Por eso, al dar a conocer esta noticia, la preocupación entre sus seguidores fue inmediata.



¿Cuál fue la complicación con su bebé?

Sara Corrales contó que, durante una revisión médica de rutina, los especialistas le informaron que la bebé tenía dos vueltas del cordón umbilical alrededor del cuello. En ese mismo control, el médico explicó que la pequeña ya se encontraba en una posición adecuada para nacer, aunque era necesario hacer esta advertencia.

Según los expertos, la situación no se considera grave; sin embargo, sí es clave para definir la forma más adecuada en la que debe llevarse a cabo el proceso de nacimiento.



Según explicó, las recomendaciones del especialista incluyen realizar ejercicios específicos que favorezcan cambios en la posición del bebé. Además, Corrales señaló que su intención inicial era tener un parto natural; sin embargo, reconoció que esta condición puede aumentar la probabilidad de una cesárea, especialmente si el cordón no tiene la longitud adecuada o si se mantiene la presión alrededor del cuello durante el trabajo de parto.



“Lo que no les había contado era que la señorita tenía dos vueltas de cordón en el cuello… Nada grave, pero no era ideal llegar al parto con esas dos vueltas, porque si el cordón no era lo suficientemente largo, muy posiblemente terminaría en cesárea”, contó la actriz.

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Tras una serie de ejercicios que ha estado realizando, la actriz compartió a través de sus redes sociales una buena noticia: “Mila se quitó una vuelta del cordón, lo cual es positivo, pero ahora se desencajó y está en diagonal. Estamos cruzando los dedos para que se acomode como debe ser para poder tener un parto natural”, relató.

La actriz también se refirió a la incertidumbre que aún existe si su bebé no logra la posición adecuada para el proceso de parto. “Si no se llegara a acomodar, solo en el momento del parto se puede ver qué va a pasar. Yo estoy fluyendo como el agua y va a pasar como tiene que pasar, va a ser hermoso y voy a respetar esa manera en la que Mila quiera llegar al mundo”, agregó.

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No obstante, la actriz aseguró que su embarazo continúa su curso de manera estable. “Gracias a Dios, todo está bien”, concluyó, destacando el profesionalismo y el respaldo que ha recibido, no solo de su entorno cercano, sino también del equipo médico.



La espera del nacimiento del bebé de Sara Corrales

Las próximas semanas son decisivas para la actriz y su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini, ya que la fecha programada para el nacimiento de su bebé será en mayo de 2026. Ambos han ido mostrando en redes sociales cómo se preparan para recibir a su hija.

La actriz explicó que realizó varias compras junto a su prometido: “Hicimos una lista de lo que necesitábamos y juntos elegimos cada cosa para Mila. Ha sido un proceso muy especial”, expresó.

La pareja también ha dejado claro que su entorno familiar ha sido fundamental en esta etapa, pues han recibido el apoyo de familiares, amigos y seguidores, quienes esperan con ansias la llegada de la bebé.