Sentido mensaje de mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, tras 14 meses de su muerte

Luego de 14 meses del fallecimiento de Miguel Ángel Díaz, uno de los hijos del artista vallenato Diomedes Díaz, su madre, Yolanda Rincón, reapareció públicamente con un mensaje en el que se refirió al proceso de duelo que ha enfrentado desde entonces.

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La mujer, que durante el tiempo en que su hijo estuvo enfermo utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud, volvió a publicar en su cuenta de Instagram el pasado 18 de marzo de 2026. La fecha coincidió con un nuevo mes desde el fallecimiento del joven, ocurrido el 18 de enero de 2025, hecho que generó reacciones entre seguidores del vallenato y personas cercanas a la familia.

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Sentido mensaje de madre del hijo de Diomedes Díaz

En su más reciente publicación, la mujer compartió una reflexión sobre lo que ha significado este tiempo sin su hijo. En el mensaje, señaló que la pérdida marcó un cambio definitivo en su vida y describió el dolor como una presencia constante con la que ha aprendido a convivir. También expresó que, con el paso de los meses, ha encontrado nuevas formas de comprender sus emociones y de mantener vivo el vínculo con su hijo desde lo espiritual.



"Un día como hoy cambio mi vida para siempre y, desde ese momento, llevo un sello tatuado en mi corazón llamado dolor, pero les cuento algo ya somos amigos. Me acompaña día tras día y me revela cosas que nunca aprendí en la felicidad ni en serenidad. Me recuerda que tengo un corazón capaz de amar sin presencia física, solo en lo espiritual", expresó la mujer.



El mensaje también incluyó una mención a otras personas que atraviesan situaciones similares. En ese sentido, extendió una invitación a valorar el tiempo y a prestar atención al bienestar personal, reconociendo que muchas familias enfrentan la pérdida de seres queridos. "Por favor no se olviden de ustedes, valoren su vida cuídense mucho porque si aún seguimos acá es por un gran propósito".



¿Qué tenía el hijo de Diomedes Díaz?

A la edad de un año, Miguel Ángel Díaz comenzó a sufrir problemas urinarios. Finalmente, fue diagnosticado con una enfermedad terminal que lo llevó a perder ambos riñones a los 20 años y a depender de diálisis durante cuatro años. La madre del artista hizo todo lo posible para salvar la vida de su hijo, llegando a vender tres casas y un carro para costear los costosos tratamientos médicos necesarios.

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Yolanda Rincón, compatible con su hijo, le donó uno de sus riñones, lo que permitió a Miguel Ángel mejorar significativamente durante 12 años. Sin embargo, en diciembre de 2023, su salud volvió a deteriorarse. Los médicos informaron que el riñón trasplantado había cumplido su ciclo y que era necesario regresar a las diálisis.

En octubre de 2024, Miguel Ángel fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El 20 de diciembre de 2024, Yolanda Rincón informó que la salud de su hijo había empeorado debido a la formación de trombos microscópicos en su pierna derecha, los cuales no pudieron ser operados. Esto resultó en la amputación de la pierna de Miguel Ángel mientras él permanecía en coma.

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A pesar de los esfuerzos médicos, Miguel Ángel falleció en enero de 2025. Su muerte generó múltiples mensajes de solidaridad hacia la familia, especialmente hacia Yolanda Rincón, quien había sido una figura constante en la divulgación del estado de su hijo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co