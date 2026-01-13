Estas son las cinco canciones que marcaron la carrera de Yeison Jiménez en Spotify

El pasado sábado 10 de enero de 2026 se dio a conocer el fallecimiento de Yeison Jiménez, de 34 años, tras un accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama. La noticia ha provocado una ola de reacciones en torno a su figura y a su legado musical, con múltiples muestras de recuerdo y homenaje por parte de colegas y seguidores, en un hecho que hoy enluta al país.



En medio del impacto que ha generado la noticia, la atención también se ha dirigido hacia la huella que Yeison Jiménez deja en la música popular colombiana. Su repertorio continúa siendo escuchado y compartido como una forma de homenaje, lo que ha llevado a repasar cuáles fueron las canciones que marcaron su carrera y que hoy encabezan las listas de reproducciones entre sus seguidores.



¿Cuáles son las canciones más escuchadas de Yeison Jiménez?

De acuerdo a las cifras de su perfil de Spotify, Yeison Jiménez registra más de 4 millones de oyentes mensuales, en las que sus canciones más escuchadas son:



Guaro (Remix): con más de 91 millones de reproducciones Aventurero: con más de 66 millones de reproducciones Por qué la envidia: que cuenta con 47 millones de reproducciones Hasta la madre: que tiene algo más de 35 millones de reproducciones Ya no mi amor: que cuenta con más de 52 millones de reproducciones

El top 10 lo complementa Mi Venganza, junto al cantante de música popular Alzate; El mejor Remix con Chayín Rubio; su canción Vete; Destino Final con Luis Alfonso y finalmente MLP. Para su canal de YouTube, los videos con más reproducciones son:



Aventurero: 359 millones de reproducciones Tenías razón: 240 millones de reproducciones Ya no mi amor: 220 millones de reproducciones Porqué la envidia: 169 millones de reproducciones Ni tengo ni necesito: 151 millones de reproducciones

¿Cómo fue el accidente en el que falleció Yeison Jiménez?

El suceso se registró aproximadamente a las 4:11 p. m., cuando la aeronave del cantante cayó poco después de despegar del aeródromo Juan José Rondón. Según los reportes preliminares de la Aeronáutica Civil, el vehículo transportaba a seis ocupantes, quienes perdieron la vida tras el impacto en un terreno escarpado de la vereda Romita. Algunos testigos observaron cómo la avioneta volaba a una altura inusualmente baja, de unos 50 metros, antes de realizar un giro hacia la derecha y estrellarse.

Las víctimas del accidente aéreo en Boyacá fueron el capitán Hernando Torres y los pasajeros: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. De acuerdo con la información del plan de vuelo, el grupo tenía como destino el municipio de Marinilla, en Antioquia, donde el intérprete tenía programada una presentación musical esa misma noche.



Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El proceso de identificación de las víctimas fue liderado por el Instituto Nacional de Medicina Legal, que mediante odontología forense confirmó la identidad de Jiménez y de Jefferson Osorio el pasado lunes festivo. Tras la entrega de los cuerpos a sus familiares, se dio inicio a los preparativos para las honras fúnebres.

La despedida al cantante se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, específicamente en el Movistar Arena, este miércoles 14 de enero. Los organizadores han diseñado un homenaje público gratuito dividido en dos jornadas para permitir que sus seguidores puedan dar el último adiós a su ídolo. El equipo de trabajo del artista ha sido enfático en advertir que no existe venta de boletería, alertando a la ciudadanía sobre posibles estafas. Los horarios de ingreso son:



12:00 p. m. a 4:00 p. m. - Primera jornada (hasta completar aforo).

6:00 p. m. a 10:00 p. m. - Segunda jornada (hasta completar el aforo).

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL