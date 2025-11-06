En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
DANIEL QUINTERO
JAIME ESTEBAN MORENO
VALERIA MÁRQUEZ
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Influencer murió por bala perdida que la alcanzó cuando iba en un taxi

Influencer murió por bala perdida que la alcanzó cuando iba en un taxi

La influencer de 28 años perdió la vida en el lugar. Su última publicación se hace viral porque parece premonitoria.

Por: María Paula González
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Bárbara Borges, influencer asesinada
Bárbara Borges, de 28 años, murió en el asiento trasero de un taxi en Brasil -
Foto: @babborges

Publicidad

Publicidad

Publicidad