Thylane Blondeau, la “niña más bella del mundo”, reaparece en la Semana de la Moda de París

Dos décadas después de haber sido bautizada como “la niña más bella del mundo”, Thylane Léna-Rose Blondeau vuelve a ocupar titulares internacionales. La modelo y empresaria francesa reapareció durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París, celebrado en el Palais d’Iena, y su presencia no pasó desapercibida.

Vestida con un conjunto de lana marrón, camiseta blanca y botas, Blondeau, de 24 años, se convirtió nuevamente en el centro del debate público. Según DailyMail, la joven aprovechó su regreso a las pasarelas para negar rotundamente haberse sometido a cirugías estéticas, una declaración que reavivó la conversación sobre la presión mediática que enfrentan las figuras públicas desde temprana edad.



“Nunca me he tocado nada”

La aparición de Blondeau en el evento de Miu Miu no solo destacó por su estilo, sino por la contundente respuesta que dio a los rumores sobre su aspecto físico. En sus redes sociales, la modelo compartió capturas de comentarios en los que internautas especulaban sobre posibles cambios en su rostro.

“Estoy cansada de estos comentarios. Sé que en esta generación la gente tiende a hacerse cosas muy pronto, pero yo nunca me he tocado nada”, escribió.

También explicó que este tipo de juicios la persiguen desde los diez años y añadió: “Solo porque use maquillaje o delineador de labios no significa que me haya hecho algo en la cara. En algún momento hay que dejar de hacer eso”.



Estas declaraciones, recogidas por DailyMail, reflejan la determinación de Thylane por enfrentar la constante exposición mediática con madurez y fortaleza.



De “la niña más bella del mundo” a referente en la moda

Descubierta por un agente de Jean Paul Gaultier a los tres años, Thylane Blondeau comenzó su carrera desfilando para el diseñador en los Campos Elíseos y protagonizando portadas como la de Vogue Enfants. Desde entonces, su imagen fue sinónimo de belleza precoz y polémica por la hipersexualización infantil en la moda.

A lo largo de los años, ha trabajado para reconocidas casas de moda y ha expandido su influencia como diseñadora y empresaria, con su propia línea de productos capilares, Enalhyt. Su carrera combina modelaje, emprendimiento y activismo en temas de salud femenina.



En entrevistas pasadas, Blondeau ha manifestado su deseo de dejar atrás la etiqueta que marcó sus primeros años: “Incluso hoy, la gente me dice: ‘eres la chica más guapa’, y yo respondo: ‘no, no lo soy, solo soy un ser humano, una adolescente’”, confesó en diálogo con The Telegraph en 2018.

Más allá de su recorrido en la moda, Thylane Blondeau ha utilizado su voz para hablar de salud femenina, especialmente tras las complicaciones médicas que vivió en 2020 por quistes ováricos. La modelo relató que uno de ellos explotó, lo que la obligó a someterse a una cirugía de emergencia.

Tres meses después, volvió a sufrir fuertes dolores y, tras ser inicialmente desestimada por los médicos, descubrió un nuevo quiste de 5,6 centímetros que requería otra intervención inmediata. “Aprendí que cuando tu cuerpo duele, no debes dejarlo pasar. Hay que buscar diferentes médicos hasta que alguno encuentre el problema y lo solucione”, compartió entonces.

Su testimonio, que se hizo viral en redes sociales, ha sido clave para visibilizar la importancia del diagnóstico temprano y del autocuidado, inspirando a otras mujeres a priorizar su bienestar físico y mental.

Hija del exfutbolista Patrick Blondeau y de la presentadora Véronika Loubry, Thylane creció frente a los reflectores. Tras el divorcio de sus padres en 2016, mantuvo una relación más cercana con su madre, quien ha sido su guía en la industria.

Actualmente, Thylane sigue consolidando su lugar como una de las jóvenes figuras más influyentes de la moda europea. Con presencia constante en pasarelas, proyectos empresariales y causas sociales, ha logrado reinventarse más allá del título que la lanzó a la fama.

