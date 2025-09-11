En vivo
ENTRETENIMIENTO
Un año sin la Gorda Fabiola: habrá homenaje abierto al público

Un año sin la Gorda Fabiola: habrá homenaje abierto al público

Polilla extendió una invitación a los colombianos para que lo acompañen en un homenaje a la Gorda Fabiola tras un año de su fallecimiento. Estos son los detalles del evento.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 11, 2025 10:43 a. m.
Goda Fabiola
La Gorda Fabiola es un personaje inolvidable en la televisión colombiana -
Foto: @gorditafabiola

