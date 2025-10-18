En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Stream Fighters 4: Yina Calderón no quiso pelear con Andrea Valdiri y único round duró 20 segundos

Stream Fighters 4: Yina Calderón no quiso pelear con Andrea Valdiri y único round duró 20 segundos

"No tuve una buena rival y definitivamente era ga...Yina", dijo Andrea Valdiri luego de que Calderón desistiera de pelear.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 18 de oct, 2025
imagen.png
Tomada de la transmisión

