Stream Fighters 4: Yina Calderón no quiso pelear con Andrea Valdiri y único round duró 20 segundos

El sábado 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá fue testigo de una noche sin precedentes en el mundo del entretenimiento digital con la realización del Stream Fighters 4, evento encabezado por el streamer colombiano Westcol. Con 15.000 asistentes y millones más conectados por streaming, la cuarta edición reunió a creadores de contenido de seis países de Latinoamérica en una jornada donde el boxeo amateur y el espectáculo se encontraron en un mismo escenario.



Una cartelera explosiva entre influencers latinos

La jornada contó con seis combates protagonizados por figuras influyentes del entorno digital. En el primer duelo, The Nino (República Dominicana) se impuso por decisión sobre By King (Chile), mientras que Milica (Argentina) venció a May Osorio (Colombia) en un enfrentamiento reñido que fue celebrado por el público. Uno de los momentos más impactantes de la noche llegó con la victoria de Shelao (Chile), quien noqueó a BelosMaki (Colombia), dejando al rival sin capacidad de respuesta ante la cuenta del árbitro.

Otro de los combates destacados fue el de Karely Ruiz (México) frente a Karina García (Colombia), que terminó con una contundente victoria por nocaut técnico a favor de la mexicana, cuando la juez decidió detener la pelea ante la falta de defensa de García. Otro de los duelos con más expectativa fue el JH de la Cruz (Colombia) y CristoRata (Perú), en el que JH se posicionó como el ganador.



Farruko, Cosculluela y Beéle encendieron el escenario musical

El componente musical del evento también fue protagonista. Como estaba previsto, Farruko y Cosculluela ofrecieron presentaciones en vivo que hicieron vibrar al público en los entretiempos. Sin embargo, uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición sorpresa del colombiano Beéle, quien se sumó al cartel con una presentación inesperada de dos canciones la cual generó una gran ovación.

Además, uno de los seguidores de Westcol sorprendió al creador de contenido y a los asistentes del evento al proponerle matrimonio a su novia en medio de la multitud.



La decepcionante pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

El encuentro más esperado de la noche era el de Yina Calderón y Andrea Valdiri, quienes se esperaba que tuvieran un combate mediático, pero lo que se llevaron los asistentes fue decepción.



Calderón fue la primera en entrar al ring acompañada de la popular canción 'Mi Corazón Encantado', de Dragon Ball GT. mientras que la Valdiri comenzó con un video conmovedor en donde mostraba a sus dos hijas y posteriormente ingresó alegando que le habían dañado su entrada, pues ingresó sin música.

En medio de tanta tensión, y a solo 20 segundos de haber comenzado la pelea, Yina Calderón desistió de combatir. Inmediatamente el público la comenzó a abuchear y algunas personas comenzaron a arrojar botellas.



Pese a que los organizadores le insistieron que participara, la influencer se negó, por lo que el triunfo pasó a ser de Valdiri. "Quiero felicitar a Andrea. Creo que el triunfo...", fue lo único que dijo Yina, pues el público siguió lanzando objetos al cuadrilátero y ella tuvo que salir de inmediato antes de que la situación pasara a mayores.

Mientras que Andrea, por su parte, dijo: "Tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron a ver una buena pelea. Gracias por acompañarme. No tuve una buena rival y definitivamente era 'ga...Yina'". Luego añadió: "Tan gamina que se creía y vea, hay gente que no tiene palabra en la vida y contra eso no hay nada. Colombia quería pelea".

En el momento del combate de las dos colombianas, la transmisión alcanzó a tener 4 millones de espectadores, pero cuando Yina desistió los números bajaron a 2,5 millones de vistas. Además, es de resaltar que previo al enfrentamiento, ambas mujeres habían pactado que la perdedora no podía volver a hablar de la otra. Como Andrea Valdiri fue declarada ganadora, sería Yina Calderón la que deberá cumplir lo pactado. ¿Lo hará?

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL

