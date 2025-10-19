La reacción de Yina Calderón tras abandonar pelea con Andrea Valdiri: "Yo no vivo del boxeo"

En el Coliseo MedPlus de Bogotá se llevó a cabo el pasado 18 de octubre la cuarta edición de Stream Fighters, un evento organizado por el creador de contenido colombiano Westcol que reunió a influencers de distintos países de América Latina para participar en combates de boxeo amateur. Aunque la noche estuvo marcada por varios encuentros llamativos y actuaciones musicales, el momento que más atención generó fue el abrupto final del combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con más de 15.000 asistentes en el recinto y una audiencia digital que superó los cuatro millones de espectadores al inicio de la pelea, el enfrentamiento entre las dos colombianas era uno de los más esperados de la velada. Sin embargo, el espectáculo duró apenas unos segundos. Calderón, quien entró al ring al ritmo de una canción popular del anime Dragon Ball GT, fue sorprendida por una entrada sin música por parte de Valdiri, quien aseguró que le habían saboteado su presentación.

Al sonar la campana, Valdiri tomó rápidamente la iniciativa, arrinconando a Calderón con una ráfaga de golpes que esta no respondió. Apenas 20 segundos después del inicio, Calderón se acercó al árbitro y decidió abandonar la pelea. La decisión fue recibida con silbidos y gritos de desaprobación por parte del público, pues algunos incluso comenzaron a lanzar objetos al ring y aunque los organizadores intentaron convencerla de continuar, Calderón no cambió de opinión, y el combate fue oficialmente declarado como victoria para Andrea Valdiri.



Reacción de Yina Calderón tras abandonar pelea con Andrea Valdiri

Apenas unas horas después de haber abandonado la pelea a los 20 segundos del primer asalto, sin lanzar un solo golpe y después de recibir una ráfaga de ataques de su contrincante, Yina Calderón reapareció en sus redes sin señales de arrepentimiento. Lejos de disculparse, escribió en sus historias un mensaje que reflejó lo que, según ella, habría sido su verdadera intención: "Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show".



El mensaje estuvo acompañado de un video de Andrea Valdiri visiblemente emocionada tras el combate y una frase que en minutos se volvió viral: "Aunque les parezca increíble, Yina la hizo llorar sin darle un puño". Al respecto, Calderón escribió: "Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención". Además, Calderón aseguró que no consideraba que hubiera "perdido" realmente el combate, a pesar de que el árbitro la declaró derrotada tras abandonar el ring.



La decepcionante pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

Yina Calderón y Andrea Valdiri subieron al ring el sábado 18 de octubre en medio de una gran expectativa mediática, pero la pelea duró menos de lo que muchos tardaron en acomodarse frente a la pantalla o en sus asientos del Coliseo MedPlus: 20 segundos. Fue en menos de medio minuto que Valdiri arrinconó a Yina y la golpeó varias veces en la cara. La respuesta de Calderón fue dar un paso atrás, mirar al árbitro y rendirse.

Publicidad

Pese a que los organizadores le insistieron que participara, la influencer se negó, por lo que el triunfo pasó a ser de Valdiri. "Quiero felicitar a Andrea. Creo que el triunfo...", fue lo único que dijo Yina, pues el público siguió lanzando objetos al cuadrilátero y ella tuvo que salir de inmediato antes de que la situación pasara a mayores.



Mientras que Andrea, por su parte, dijo: "Tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron a ver una buena pelea. Gracias por acompañarme. No tuve una buena rival y definitivamente era 'ga...Yina'". Luego añadió: "Tan gamina que se creía y vea, hay gente que no tiene palabra en la vida y contra eso no hay nada. Colombia quería pelea".



¿Quiénes pelearon en el Stream Fighters 4?

Entre los combates más esperados del evento se encontraba el duelo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, dos figuras polémicas con gran presencia en redes sociales. Otro de los duelos destacados fue el de Karina García (Colombia) contra Karely Ruiz (México), que terminó con una victoria por nocaut técnico a favor de la mexicana, luego de que la colombiana no pudiera continuar. Dando esta cartelera de combates en el Stream Fighters 4:



The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)

Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)

Karina García (Colombia) vs. Karely Ruiz (México)

JH de la Cruz (Colombia) vs. CristoRata (Perú)

Yina Calderón vs. Andrea Valdiri (Colombia)

Stream Fighters surgió como una propuesta inspirada en formatos como La Velada del Año del creador español Ibai Llanos, evento que enfrenta en combates de boxeo amateur a influencers, streamers y personalidades del mundo digital.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co