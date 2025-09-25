En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / "Una batalla tras otra": la película con mensaje contra Trump y la derecha extremista de EE. UU.

"Una batalla tras otra": la película con mensaje contra Trump y la derecha extremista de EE. UU.

La película “Una batalla tras otra”, protagonizada por Leonardo DiCaprio, se estrena en salas de cine en un Estados Unidos bajo el dominio del Gobierno Trump, el ascenso de una derecha extremista y con unas políticas migratorias cada vez más violentas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 25 de sept, 2025
Leonardo DiCaprio protagoniza "Una batalla tras otra".
Cortesía: Warner Bros. Pictures

