Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / "Un poeta", la película colombiana escogida para concursar por los premios Óscar y Goya de 2026

"Un poeta", la película colombiana escogida para concursar por los premios Óscar y Goya de 2026

La película "Un poeta", estrenada el pasado 28 de agosto, es la elegida por la Academia Colombiana de Cine para representar al país en los premios Óscar (EE. UU.) y los Goya (España) del próximo año.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 16, 2025 05:13 p. m.
"Un poeta", la película colombiana escogida para concursar por los premios Óscar y Goya de 2026
Ubeimar Ríos interpreta a Óscar Restrepo en "Un poeta".
Cortesía: Ocúltimo/Medio de Contención Producciones

