"Un poeta", la película colombiana escogida para concursar por los premios Óscar y Goya de 2026

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC) anunció este martes la película elegida para representar a Colombia en los Premios Óscar y en los Goya. Se trata de "Un poeta", cinta estrenada el pasado 28 de agosto y que actualmente sigue en salas de cine.

"La película, que ha recorrido con éxito los festivales más importantes del mundo y que ya superó los 120 mil espectadores en salas de cine en Colombia, buscará llegar a la 98ª edición de los Premios Óscar, cuya ceremonia tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles, y a la 40ª edición de los Premios Goya, programada para el 28 de febrero de 2026 en Barcelona", se lee en un comunicado.

"Este logro marca un nuevo hito para el cine colombiano, que cada vez más gana visibilidad en los escenarios más influyentes del cine global. La elección de 'Un poeta' no solo resalta la fuerza de su propuesta artística, sino que también evidencia el nivel y la diversidad de las historias que hoy construyen el panorama cinematográfico colombiano", agregaron.



¿De qué se trata Un poeta?

La película colombiana fue grabada en Medellín, departamento de Antioquia y es dirigida por el cineasta de la ciudad Simón Mesa Soto. "La obsesión de Óscar Restrepo (interpretado por Ubeimar Ríos) por la poesía no le trajo ninguna gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta en la penumbra. Conocer a Yurlady, una humilde adolescente, y ayudarle a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de los poetas, tal vez no sea el camino", se lee en la sinopsis de la cinta.



"Un poeta" tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes, en Francia. La película obtuvo en ese festival, valorado como el más importante del mundo, el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard.

“Nuestra mayor alegría es que el público colombiano ha abrazado la película, y eso nos llena de emoción (...) Ahora, recibir la noticia de que 'Un poeta' representará a Colombia en los Premios Oscar y los Premios Goya es un reto enorme que nos ilusiona profundamente. Nos llena de felicidad y marca el inicio de un camino largo en busca de la nominación, que sería el cierre perfecto para este año tan especial que hemos vivido y un honor inmenso para todos nosotros”, expresó en unas declaraciones el director Simón Mesa Soto.



¿Cómo escogen la película que representa a Colombia en los Premios Óscar y Goya?

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas es la entidad que lidera el proceso de selección de la película que representa a Colombia en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar desde el año 2010. Asimismo, la institución elige la representante para los Premios Goya de España.

Este año se escogió a "Un poeta" para buscar ambos galardones, pero en otros años se escogieron películas diferentes para los dos premios, como en 2023, que elegieron "Un varón" para los Óscar y "El otro hijo" para los Goya. Este año, "el anuncio llega después de un proceso en el que participaron producciones nacionales de gran calidad como 'Adiós al amigo' de Iván David Gaona, 'Alma del desierto' de Mónica Taboada Tapia y 'Mi Bestia' de Camila Beltrán, entre otras".

“Ser la película que representa al cine colombiano en dos certámenes de esta envergadura, constituye una gran responsabilidad. Queremos agradecer muy especialmente a todos los miembros de la Academia por este voto de confianza, y les aseguro que haremos todo el esfuerzo por llevar lo más lejos posible la película, y con ello dejar en alto nuestro cine en el mundo”, dijo Manuel Ruiz Montealegre, productor de "Un poeta".

"Un poeta" es producida por Ocúltimo y Medio de Contención Producciones. Asimismo, cuenta con el apoyo del estado desde Proimágenes Colombia y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y de Caracol Televisión y Dago García Producciones.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL