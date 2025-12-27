En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Video | La tierna manera en la que Silvy Araujo le contó a su esposo de su embarazo: “Qué felicidad”

Video | La tierna manera en la que Silvy Araujo le contó a su esposo de su embarazo: “Qué felicidad”

La creadora de contenido fitness se ha mostrado muy contenta tras revelar la noticia del embarazo. En uno de sus posts más recientes relató cómo le dio la buena nueva a su esposo, Felipe Pino.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 27 de dic, 2025
Así le contó Silvy Araujo a su esposo la noticia de su embarazo.jpg
Así le contó Silvy Araujo a su esposo la noticia de su embarazo.
Tomadas de redes sociales @silvyaraujo

