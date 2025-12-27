Video | La tierna manera en la que Silvy Araujo le contó a su esposo de su embarazo: “Qué felicidad”

La reconocida creadora de contenido fitness y empresaria cartagenera, Silvy Araujo, sacudió las redes sociales al confirmar que está a la espera de su primer hijo junto a su esposo, Felipe Pino. La noticia la dio a conocer hace unos días por medio de sus redes sociales con un emotivo video acompañado de un mensaje que decía: “Hay noticias que marcan un antes y un después”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La pareja parecía estar manifestando dicho momento meses antes de que se hiciera realidad, pues el video compartido por Araujo incluye un fragmento grabado el 4 de julio de este año, durante unas vacaciones, en el que ella y su esposo se grabaron dando un mensaje a sus futuros hijos, sin imaginar que el embarazo llegaría tan pronto.

“Este es un video para nuestro hijo hoy que viene en un futuro, más adelante cuando seas un poquito mayor te vamos a mostrar este video, tu papá y yo nos amamos mucho, estamos construyendo una muy bonita relación y nos sentimos muy emocionados por esta nueva etapa, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros”.



En el metraje, la creadora de contendido también explicó cómo inició el vínculo con su pareja y cómo unos meses después de salir con él supo que sería el papá de sus hijos.



La tierna manera en la que Silvy Araujo le contó a su esposo de su embarazo

Días después de revelar la noticia a sus seguidores, la influencer subió otro video, pero esta vez mostrando la tierna y especial forma en que se lo hizo saber a su esposo ese mismo 4 de octubre cuando ella se enteró.



La grabación comenzó con ella organizándole un regalo sorpresa, una caja de zapatos que en realidad escondía unos tenis muy pequeños y debajo de ellos, la prueba de embarazo. Luego, llamó a Pino para entregárselo junto a un detalle que le había comprado. “¿Qué día es hoy?”, le preguntó él muy sorprendido por el gesto, a lo que ella respondió “tú eres muy especial y yo también quiero serlo”.

Publicidad

Aún con asombro, Pino abrió la primera bolsa en donde había una camiseta de Massimo Dutti, una marca que según señaló la mujer le gusta mucho a su esposo. Luego, abrió el segundo paquete y el más importante: “No lo puedo creer”, fue lo primero que dijo. “Qué felicidad”, añadió en medio de lágrimas y mientras le besaba la pequeña barriguita.