Video | La tierna manera en la que Silvy Araujo le contó a su esposo de su embarazo: “Qué felicidad”

La reconocida creadora de contenido fitness y empresaria cartagenera, Silvy Araujo, sacudió las redes sociales al confirmar que está a la espera de su primer hijo junto a su esposo, Felipe Pino. La noticia la dio a conocer hace unos días por medio de sus redes sociales con un emotivo video acompañado de un mensaje que decía: “Hay noticias que marcan un antes y un después”.
La pareja parecía estar manifestando dicho momento meses antes de que se hiciera realidad, pues el video compartido por Araujo incluye un fragmento grabado el 4 de julio de este año, durante unas vacaciones, en el que ella y su esposo se grabaron dando un mensaje a sus futuros hijos, sin imaginar que el embarazo llegaría tan pronto.
“Este es un video para nuestro hijo hoy que viene en un futuro, más adelante cuando seas un poquito mayor te vamos a mostrar este video, tu papá y yo nos amamos mucho, estamos construyendo una muy bonita relación y nos sentimos muy emocionados por esta nueva etapa, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros”.
En el metraje, la creadora de contendido también explicó cómo inició el vínculo con su pareja y cómo unos meses después de salir con él supo que sería el papá de sus hijos.
Días después de revelar la noticia a sus seguidores, la influencer subió otro video, pero esta vez mostrando la tierna y especial forma en que se lo hizo saber a su esposo ese mismo 4 de octubre cuando ella se enteró.
La grabación comenzó con ella organizándole un regalo sorpresa, una caja de zapatos que en realidad escondía unos tenis muy pequeños y debajo de ellos, la prueba de embarazo. Luego, llamó a Pino para entregárselo junto a un detalle que le había comprado. “¿Qué día es hoy?”, le preguntó él muy sorprendido por el gesto, a lo que ella respondió “tú eres muy especial y yo también quiero serlo”.
Aún con asombro, Pino abrió la primera bolsa en donde había una camiseta de Massimo Dutti, una marca que según señaló la mujer le gusta mucho a su esposo. Luego, abrió el segundo paquete y el más importante: “No lo puedo creer”, fue lo primero que dijo. “Qué felicidad”, añadió en medio de lágrimas y mientras le besaba la pequeña barriguita.
En redes sociales, los seguidores y amigos de Araujo no paran de felicitarla por el anuncio del nuevo integrante de la familia. Cantantes, creadores de contenido y otras figuras de la farándula colombiana le han comentado sus posts.
“Silviiiiii! La parte más hermosa de la vida empieza cuando llegan ellos”, “Los felicito. Que emoción siento por ustedes… más amor para este bello hogar”, “Están por empezar la MEJOR etapa de sus vidas”, dicen algunos comentarios de celebridades como Greeicy Rendón, Johana Fadul y otras más.
Por su parte, la influencer de contenido fitness no ha dejado de mostrar su felicidad. En su más reciente post, comentó: “Sigo soñando, pero despierta (...). Qué regalo poder vivir esta etapa con el amor de mi vida, con mi mejor amigo.”
Nacida en Cartagena el 4 de marzo de 1993, Silvana Araujo, mejor conocida como Silvy Araujo, ha aportado a la transformación del concepto de fitness en el mundo hispanohablante. Lo que inició en 2017 como un canal de YouTube se ha convertido hoy en un imperio del bienestar y el ejercicio. Su impacto ha sido tal que la revista Forbes la incluyó en su prestigioso listado de las 10 creadoras de contenido de vida saludable más influyentes del mundo.
Algunos también la reconocen por ser "la entrenadora de las estrellas", pues ha trabajado con figuras como Antonela Roccuzzo, además de reconocidas celebridades colombianas.
Angélica Yelithssa Morales C.
NOTICIAS CARACOL