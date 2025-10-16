¿Quién es el hombre que acompañó a Karol G en el Victoria's Secret Show? No era Feid

Karol G brilló con su presentación en el Victoria´s Secret Show, la cantante alzó con orgullo la bandera colombiana en medio del desfile, así como también lo hizo Valentina Castro, la primera modelo colombiana en llegar a esta pasarela, y la exreina Daniela Álvarez, quien hizo parte de las famosas invitadas al evento.

La cantante paisa pintó de rojo el escenario, mientras ella también lucía un atractivo atuendo del mismo todo e interpretó sus canciones 'Latina Foreva' e 'Ivonny Bonita'. Sin embargo, en medio del espectáculo de la colombiana hubo un detalle que no pasó desapercibido para algunos seguidores de la 'Bichota'.



¿Quién es el hombre que acompañó a Karol G en el escenario?

En medio de la presentación de Karol G llamó particularmente la atención el momento en el que un hombre acompañó a La Bichota sobre el escenario. En redes sociales el momento se compartió con mucha curiosidad por parte de los seguidores de la colombiana y también como uno de los momentos preferidos por muchos.

Por el momento, se desconoce la identidad del hombre que acompañó a Karol G en medio de su presentación en el Victoria's Secret Show. El sujeto hizo parte del performance de la colombiana tocando los bongos mientras la paisa bailaba por el escenario.



De hecho, en un momento ella se le acercó y bailó para él, incluso le tocó la espalda, un gesto llamativo para quienes han visto el show de Carolina Giraldo en el importante evento.

La presencia del hombre fue llamativa porque en la mayor parte del espectáculo Karol G estuvo sola sobre el escenario o acompaña por las modelos de Victoria's Secret que pasaban por su lado, motivo por el que la paisa escogió de su repertorio de 'Tropicoqueta' esas canciones que más resaltan la belleza y fuerza femenina.



Muchos se preguntan también si Feid, colega con el que Karol G sostiene una relación amorosa desde hace varios años, asistió al evento y apoyó a la colombiana en este importante logro para su carrera. Pero esto no ha sido ni confirmado ni desmentido, pues no hay imágenes o videos que muestren a Salomón -nombre de pila de Feid- acompañando a la paisa en este evento.



Así fue la presentación de Karol G en el Victoria's Secret Show

Karol G no solo ofreció una electrizante actuación musical, sino que cumplió un sueño de niña al transformarse en un auténtico 'Ángel' de la marca, dejando claro que el sabor latino está, oficialmente, 'Foreva' en las grandes ligas de la moda y el entretenimiento.

El show, celebrado en Nueva York y transmitido por plataformas digitales, buscaba consolidar su renovada apuesta por la diversidad y la espectacularidad. Y fue justamente en ese marco que Karol G, junto a figuras como Missy Elliott, Madison Beer y el grupo de K-Pop TWICE, se robó el foco de atención.

La cantante paisa subió al escenario para interpretar dos de sus éxitos más recientes, extraídos de su aclamado álbum 'Tropicoqueta': la sensual 'Ivony Bonita' y el himno de empoderamiento 'Latina Foreva'. Mientras las supermodelos, incluidas las icónicas Bella y Gigi Hadid, Adriana Lima y la debutante estrella de la WNBA, Angel Reese, desfilaban con lencería de ensueño, Karol G inyectó una dosis de ritmo urbano y carisma puro.

Su primer look fue un conjunto de encaje y brillos de color rojo intenso —el color de la pasión y la fuerza—, que sintonizaba perfectamente con la energía de la noche. Pero el momento cumbre llegó al cierre de su presentación, cuando la 'Bichota' apareció con las codiciadas alas de Victoria's Secret.

Tras el evento, la artista compartió su emoción en redes sociales con un mensaje cargado de significado: "Oficialmente un Angelito de Victoria's Secret. LATINA FOREVA", junto a imágenes que la mostraban radiante y cumpliendo lo que describió como un sueño que tuvo de niña y que jamás pensó que se haría realidad.

