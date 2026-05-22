"El James que yo conocí": la historia del 10 de la Selección Colombia llega a Netflix

James Rodríguez es uno de los jugadores de fútbol insignia del país de las últimas décadas. El deportista, con su talento en la cancha, ha hecho parte fundamental para el desarrollo de la Selección de Colombia en el fútbol mundial. Con su próxima participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el mediocampista ya completa tres apariciones.



Pero su vida dentro y fuera de la cancha han sido objeto del ojo público durante años, aunque siempre desde una perspectiva superficial. Es por eso que ahora llega la serie documental “James.”, dirigida por Simón Brand y que muestra una parte de la vida del futbolista nunca antes vista.

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El director colombiano, conocido por películas como “Unknown” (2006) y “Paraíso Travel” (2008), siguió a James Rodríguez durante años y estuvo en momentos clave, como la Copa América de 2024 y su continuo traspaso de equipos. Brand habló para Noticias Caracol y relató que llegó al proyecto “casi por accidente”.

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“Estaba viviendo en Los Ángeles (California) y quería que James fuera a jugar allá. Yo lo había conocido en un video que hice del Mundial de Rusia de 2018. Nos reunimos y él estaba con unos amigos y sus tíos. Luego fue él el que me propuso que yo debería hacer una película sobre su vida. Yo siendo tan futbolero me quedé en shock y de una le dije que sí”, contó el director.

Simón Brand explicó que en el momento de comenzar el proyecto, la carrera de James “estaba en su momento más bajo”. El futbolista, con un futuro prometedor tras su paso por el Mundial de Brasil de 2014, ha pasado por un puñado de equipos de varios países. Su pelea con directores técnicos y un bajo desempeño durante varios momentos de su carrera ha sido criticado por los más acérrimos seguidores del deporte.



“Luego de que tuve varias conversaciones con James, de cómo lo íbamos a plantear y hacerle entender de que él tenía que saber que tenía que estar abierto a contar su historia, realmente desde su boca, incluso las partes complicadas y difíciles de su vida, accedió completamente”, relató el director. Brand y su productora le propusieron el proyecto a Netflix, que ha estado adentrándose en contar historias de otras figuras, como la de la cantante colombiana Karol G.



El cineasta entrevistó al propio James, a su familia, a sus compañeros de equipo en las diferentes etapas, periodistas que siguieron su trayectoria e incluso a los directores técnicos que lo tuvieron en su nómina, como José Néstor Pékerman y Carlo Ancelotti.

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Brand contó el James que él conoció con respecto al que conocen los medios y los seguidores del deporte. “El James que yo conocí es un tipo muy tímido. La gente pensará que él es muy arrogante, pero no, él es más tímido que ¿cualquier cosa. Hay mucha gente que lo tilda de de sobrado. Nada que ver. Yo conocí un James completamente humilde, aterrizado, increíble hijo, es un papá muy presente”, destacó el director sobre el futbolista que siguió en otros momentos clave, como su paso con la Selección en la Copa América de 2024.

“Todo el acompañamiento que le hicimos en la Copa América. Yo creo que se siente desde un punto de vista muy íntimo, personal y familiar, porque más que él retratamos también las reacciones de su familia, de sus hijos… La gente no conoce su entorno completamente, conocen a ciertos personajes que están en su vida en el fútbol, pero su vida familiar también está muy bien representada en en la serie y yo creo que eso lo van a poder ver”. aseguró Brand.



“A lo largo de tres episodios, la serie documental ‘James.’ traza un viaje íntimo por los momentos que definieron su carrera: desde sus inicios y la consagración en el Mundial de Brasil 2014, hasta su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Munich, así como su regreso a la Selección Colombia en la Copa América 2024”, se lee en un comunicado de la plataforma de streaming. El documental está disponible desde el 21 de mayo .

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