En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CAMILA POTOSÍ
DÓLAR EN COLOMBIA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
YO ME LLAMO
VENEZUELA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Karol G tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: lista de artistas homenajeados

Karol G tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: lista de artistas homenajeados

La cantante colombiana fue seleccionada para recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de la Clase 2027, un listado que también incluye a figuras como Pedro Pascal, Lisa Kudrow y David Guetta. Lista completa.

Por: EFE
Actualizado: 23 de jul, 2026
Comparta en:
Editado por: Heidy Carreño
Karol G recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
Lista completa de artistas homenajeados
Getty Images

La colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal o la estrella de 'Friends' Lisa Kudrow forman parte del selecto grupo de artistas que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el año que viene.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles dio a conocer este jueves a las 32 personalidades, entre las que figuran actores, directores y cantantes como el grupo Linkin Park, el DJ francés David Guetta o la banda estadounidense Los Ramones.

Últimas Noticias

Clovis y Shakira
ENTRETENIMIENTO

Clovis Nienow, presentador al que Shakira "le coqueteó", fue a verla en uno de sus conciertos

Yeison Jiménez.
ENTRETENIMIENTO

Productor de Yeison Jiménez reveló último audio que le envió el cantante: una nueva canción

Junto a Phoebe de 'Friends', a la que dio vida Lisa Kudrow -quien era la única de las tres amigas que faltaba por recibir su estrella-, también figuran otros grandes nombres del cine como las hermanas Elle y Dakota Fanning, Kate Hudson e Idris Elba ('Luther').

También se unen a esta lista el comediante Adam Scott, protagonista de la comedia 'Severance', la estadounidense Keke Palmer ('I Love Boosters!'), o Bill Lawrence, creador de series como la aclamada 'Ted Lasso'.

La mítica Raven-Symoné, rostro de la cultura pop de Disney Channel con 'That's So Raven' ('Esa tan Raven') o 'Cheetah Girls', también recibirá su estrella en el emblemático bulevar de Hollywood.

Publicidad

Por el momento se desconocen las fechas en las que se celebrarán las ceremonias de entrega de la estrellas, que suelen anunciarse una semana antes del evento.

Esta nueva generación de estrellas que se colocará a lo largo de la emblemática calle durante la temporada de 2027, se suman a un carrusel de más de 2.000 artistas a los que recientemente se unieron la estrella del pop Miley Cirus o la banda texana Intocable.

Publicidad

¿Qué colombianos tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood?

Hasta ahora, solo dos colombianas habían recibido este reconocimiento antes del anuncio de Karol G:

  • Shakira: recibió su estrella en 2011 en la categoría de Grabación, convirtiéndose en la primera colombiana en obtener este reconocimiento.
  • Sofía Vergara: fue homenajeada en 2015 en la categoría de Televisión, gracias a su trayectoria y su papel en la serie Modern Family.

Con el reciente anuncio, Karol G se convertirá en la tercera colombiana en recibir una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood.

Lista completa de los homenajeados que recibirán una estrella

Grabación o música

  • Karol G
  • David Guetta
  • Waylon Jennings (póstumo)
  • Ramones
  • Grandmaster Flash
  • Marc Shaiman
  • Sia
  • Smashing Pumpkins
  • Linkin Park
  • Lil Wayne

Cine

  • Cheech & Chong
  • Idris Elba
  • Sam Elliott
  • Elle Fanning y Dakota Fanning
  • Kate Hudson
  • Delroy Lindo
  • Sam Rockwell
  • Ted Sarandos

Televisión

  • David Alan Grier
  • Lisa Kudrow
  • Bill Lawrence
  • Pedro Pascal
  • Adam Scott
  • Jeff Probst
  • Keke Palmer
  • Raven-Symoné

Teatro en vivo o espectáculos en vivo

  • Jo Koy
  • Nicole Scherzinger
  • Roberto Bolle

Radio

  • Charlamagne tha God

Entretenimiento deportivo

  • Jimmy Johnson

AGENCIA EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Karol G

Publicidad

Publicidad

Publicidad