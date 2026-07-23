Karol G tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood: lista de artistas homenajeados

La colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal o la estrella de 'Friends' Lisa Kudrow forman parte del selecto grupo de artistas que recibirán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el año que viene.

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La Cámara de Comercio del célebre barrio de Los Ángeles dio a conocer este jueves a las 32 personalidades, entre las que figuran actores, directores y cantantes como el grupo Linkin Park, el DJ francés David Guetta o la banda estadounidense Los Ramones.

Junto a Phoebe de 'Friends', a la que dio vida Lisa Kudrow -quien era la única de las tres amigas que faltaba por recibir su estrella-, también figuran otros grandes nombres del cine como las hermanas Elle y Dakota Fanning, Kate Hudson e Idris Elba ('Luther').



También se unen a esta lista el comediante Adam Scott, protagonista de la comedia 'Severance', la estadounidense Keke Palmer ('I Love Boosters!'), o Bill Lawrence, creador de series como la aclamada 'Ted Lasso'.



La mítica Raven-Symoné, rostro de la cultura pop de Disney Channel con 'That's So Raven' ('Esa tan Raven') o 'Cheetah Girls', también recibirá su estrella en el emblemático bulevar de Hollywood.

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Por el momento se desconocen las fechas en las que se celebrarán las ceremonias de entrega de la estrellas, que suelen anunciarse una semana antes del evento.

Esta nueva generación de estrellas que se colocará a lo largo de la emblemática calle durante la temporada de 2027, se suman a un carrusel de más de 2.000 artistas a los que recientemente se unieron la estrella del pop Miley Cirus o la banda texana Intocable.

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¿Qué colombianos tienen una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood?

Hasta ahora, solo dos colombianas habían recibido este reconocimiento antes del anuncio de Karol G:



Shakira: recibió su estrella en 2011 en la categoría de Grabación, convirtiéndose en la primera colombiana en obtener este reconocimiento.

recibió su estrella en 2011 en la categoría de Grabación, convirtiéndose en la primera colombiana en obtener este reconocimiento. Sofía Vergara: fue homenajeada en 2015 en la categoría de Televisión, gracias a su trayectoria y su papel en la serie Modern Family.

Con el reciente anuncio, Karol G se convertirá en la tercera colombiana en recibir una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood.

Lista completa de los homenajeados que recibirán una estrella

Grabación o música



Karol G

David Guetta

Waylon Jennings (póstumo)

Ramones

Grandmaster Flash

Marc Shaiman

Sia

Smashing Pumpkins

Linkin Park

Lil Wayne

Cine



Cheech & Chong

Idris Elba

Sam Elliott

Elle Fanning y Dakota Fanning

Kate Hudson

Delroy Lindo

Sam Rockwell

Ted Sarandos

Televisión



David Alan Grier

Lisa Kudrow

Bill Lawrence

Pedro Pascal

Adam Scott

Jeff Probst

Keke Palmer

Raven-Symoné

Teatro en vivo o espectáculos en vivo



Jo Koy

Nicole Scherzinger

Roberto Bolle

Radio



Charlamagne tha God

Entretenimiento deportivo



Jimmy Johnson

AGENCIA EFE