El mensaje de Andrea Serna para Katiuska tras expulsión del Desafío: "Valiente"

La expulsión de Katiuska del Desafío Siglo XXI causó gran revuelo a nivel nacional, luego de que la competidora barranquillera llegara a los ocho semifinalistas y fuera considerada como la más opcionada a ganar esta temporada. La traición de alguien cercano llevó a la deportista a perder su cupo en la competencia y salir sin ningún premio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Como siempre, este tipo de noticias las da Andrea Serna, quien con el paso de los años como presentadora ha protagonizado algunas de las expulsiones de realitys más recordadas por los colombianos, esta se convertirá en una de esas. Pero no todo lo que sucede se ve en el programa y ahí más allá detrás de las cámaras que la anfitriona a veces deja ver.



Andrea Serna y sus palabras para Katiuska

Andrea Serna tiene acostumbrados a sus seguidores y desafiólogos a que, cuando un participante sale de la competencia, ella en sus redes sociales publica alguna foto con ellos y un mensaje que muestra que la barrera presentadora-competidor finalmente se rompió. En este caso fue diferente.



En sus historias de Instagram, la presentadora hizo un recuento de lo que pasaría ahora en la competencia con los ocho semifinalistas y el programa que se grabó desde Cartagena. El comienzo de esta nueva etapa llegó lleno de emociones, pero sin duda la expulsión de Katiuska sorprendió y entristeció a más de uno.



Como el momento no se dio personalmente y Andrea Serna le comunicó a Katiuska que estaba expulsada por una videollamada, no hubo foto, pero la presentadora si le dejó un pequeño mensaje en sus historias.

Publicidad

“Y sobre Katiuska… Qué duro fue ese momento. Veía en ella una competidora valiente, fuerte y muy capaz, como se lo dije anoche una posible ganadora. De esas noticias que debo comunicar, pero que resultan muy dolorosas", escribió Serna, recalcándole a la exdesafiante que también la veía con las capacidades de llegar a la gran final.



¿Qué dijo Katiuska sobre su expulsión?

Tras la comunicación con Andrea Serna, que vio todo el país, la exdesafiante resaltó en Lo más viral que "sentí que se me caía el mundo" y que decidió apagar el teléfono y no hablar con nadie. Además, fue más difícil porque se veía ganadora: "Yo estaba convencida de que yo iba a ser la ganadora y yo manifesté eso desde el primer día, incluso antes de ser mayor de edad, yo decía: 'algún día voy a ir y cuando vaya voy a ganar'".

"Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero", fueron las palabras que dio Andrea Serna a los ocho semifinalistas en el programa para comunicar la salida de la deportista.

Publicidad

Katiuska resaltó que al principio se le hizo muy difícil aceptar lo que estaba pasando y especialmente pensar que alguien tan cercano le había fallado, especialmente porque "todas las personas que me conocen, incluso personas no tan cercanas, saben lo importante que fue y es el Desafío para mí porque llevo años preparándome y que, más que el dinero, yo quería mi nombre en la copa".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL