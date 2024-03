Estas son las nuevas skins en Fortnite Capítulo 5 de Temporada 2

La caja de Pandora se ha abierto, y ahora el Olimpo mismo se une a la batalla. Las divinidades como Hades y el poderoso Zeus gobiernan con ira desmedida, trayendo consigo sus propios dones y armas. Los amantes de esta saga están emocionados para enfrentar la nueva era en el Capítulo 5 - Temporada 2: Mitos y Mortales en Fortnite, en donde estas ocho nuevas skins forman parte de este emocionante juego el cual promete una experiencia mitológica a todos los gamers.

Nuevas skins:

• Afrodita: Encarna a la Diosa del Amor de la mitología griega con esta skin.

• Artemisa: Embárcate en la caza como la Diosa de la Caza con esta skin inspirada en la mitología griega.

• Cerbero: Domina el Inframundo con esta skin basada en la feroz bestia mítica que resguarda sus puertas.

• Hades: Sumérgete en las profundidades del Inframundo con esta skin que rinde homenaje al Dios del Reino de los Muertos en la mitología griega.

• Medusa: Conviértete en el monstruo legendario que petrifica a sus enemigos con solo una mirada con esta skin basada en la mitología griega.

• Poseidón: Domina los mares y océanos como el poderoso Dios del Mar con esta skin inspirada en la mitología griega. • Zeus: ¡Desata la furia de los truenos y del cielo con esta skin que honra al poderoso Dios del Olimpo en la mitología griega!

• Korra: Descubre el secreto mejor guardado de la temporada con esta skin basada en el icónico personaje de "La Leyenda de Korra", el aclamado spin-off de "Avatar: La Leyenda de Aang".

Al igual que en temporadas anteriores, estas skins cuentan con estilos alternativos que podrán desbloquear a medida que suban de nivel. Además, podrán obtener otros estilos adicionales al completar misiones específicas.

La gran sorpresa de este pase de batalla es la incorporación de Korra, la skin secreta de la temporada, que proviene de "La Leyenda de Korra", el exitoso spin-off de "Avatar: The Last Airbender". No estará disponible desde el principio; tendrán que esperar hasta el 2 de abril de 2024 para completar sus misiones y desbloquear la skin de Korra junto con sus accesorios.

Esto es lo nuevo que viene en esta temporada:

ZONAS MÍTICAS MONTE OLIMPO: El hogar de los dioses no puede pasar desapercibido en el Monte Olimpo. Este majestuoso monumento es la morada de Zeus, donde sentirán la presencia divina que domina la isla.

ENTRADA ESTIGIA: Para adentrarse en el inframundo, cruzar el río estigia es imprescindible. Aquí es donde el temible Cerbero, el guardián de tres cabezas, acecha.

Este será uno de los escenarios del Olimpo Imagen: cortesía Fortnite

EL INFRAMUNDO: Más allá de la guardia del monstruoso Cerbero se encuentra el oscuro dominio de Hades: el Inframundo. A pesar de que sus ríos siguen fluyendo, la tierra en esta región se encuentra árida y desolada.

DOMINIO DUELISTA: Ares, el dios de la guerra, ansía la batalla sin fin. Acepten su desafío en la arena del Dominio Duelista, al sur del Monte Olimpo. No olviden que Ares será el atuendo del paquete de club de abril de 2024.

CAOS EN LA TIERRA: Los dioses han descendido con sus poderes y armas, pero esto no significa que la batalla deba terminar en tragedia. Pueden convertirse en leyendas al usar sus propios dones en el combate. También pueden desatar un rayo como Zeus, aunque este tiene sus limitaciones.

Zeus será fundamental en esta temporada Imagen: cortesía Forthnite

ARMAS MÍTICAS ESCOPETA CERBERO: Forjada por Hefesto para el feroz Cerbero, esta escopeta puede descargar tres disparos rápidos y agresivos.

SUBFUSIL HERALDO: Al igual que el despiadado Hades, este subfusil no se detiene ante nada. Inicialmente preciso, pero con un retroceso que aumenta con cada disparo. Sin embargo, no se dejen intimidar.

RIFLE DE TIRADOR DE CAZADORA: Siguiendo los pasos de Artemisa, diosa de la caza, este rifle es ideal para infligir daño a larga distancia. Creado para castigar a los mortales, úsenlo para desafiar a los mismos dioses. Encuéntrenlo por la isla o ganen su versión mítica al derrotar a Zeus.

Rifle de tirador designado Imagen: cortesía Fortnite

RIFLE DE ASALTO DE BATALLA: Forjado para la guerra y adorado por Ares, este rifle inflige gran daño con una alta cadencia de fuego y un fuerte retroceso. Encuéntrenlo o luchen contra Ares para obtener la versión mítica.

VUELO CON LAS ALAS DE ÍCARO: Con estas alas, podrán surcar los cielos y bombardear a sus enemigos desde las alturas. Si vuelan demasiado tiempo, se arriesgan a quemarlas y caer estrepitosamente. Encuentren este poder mítico por la isla y dominen los cielos.

ACCESORIOS MÍTICOS MIRA TÉRMICA: Un accesorio que aumenta la precisión y visión a larga distancia. Actívenlo para una visión térmica que revela a sus enemigos ocultos.

EMPUÑADURA DE VELOCIDAD: Aumenta la velocidad de movimiento al apuntar, permitiéndoles ser más ágiles en el campo de batalla.

El pase de batalla de mitos y mortales ya está disponible, todos los gamers pueden desbloquear los atuendos legendarios inspirados en los dioses y héroes de la mitología griega y empezar con esta nueva aventura.